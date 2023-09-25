Ранил одного и бегал за вторым. Показываем полное видео нападения на наряд ГИБДД в Колпино

В распоряжении «Фонтанки» оказалось полное видео инцидента с нападением на сотрудников ГИБДД утром 25 сентября.
На кадрах видно, что после того, как мужчина дважды ранил лейтенанта полиции, он пытался ударить ножом и его напарника. Сотруднику полиции пришлось маневрировать в потоке машин, чтобы избежать ранения. После того, как нападавший оказался отделен дорогой от машины ГИБДД, сотрудник надел бронежилет.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке», нападавшего — 35-летнего местного жителя — задержали неподалеку от места происшествия. В полиции он уверял, что его направил Зевс.
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