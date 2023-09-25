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    Ранил одного и бегал за вторым. Показываем полное видео нападения на наряд ГИБДД в Колпино

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    20 комментариев

    В распоряжении «Фонтанки» оказалось полное видео инцидента с нападением на сотрудников ГИБДД утром 25 сентября.

    На кадрах видно, что после того, как мужчина дважды ранил лейтенанта полиции, он пытался ударить ножом и его напарника. Сотруднику полиции пришлось маневрировать в потоке машин, чтобы избежать ранения. После того, как нападавший оказался отделен дорогой от машины ГИБДД, сотрудник надел бронежилет.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке», нападавшего — 35-летнего местного жителя — задержали неподалеку от места происшествия. В полиции он уверял, что его направил Зевс.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

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    Комментарии 20

    Гость25 Сен 2023 в 16:24
    Смотреть под музыку из "шоу Бэнни-хилла" !
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:21
    Какол, здесь просто отсидит, а на родине Крым брать будет.
    Он выбор сделал.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:20
    Без проблесковых на автобусной остановке...
    +0−0
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