Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 767мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Детсадовца увезли в реанимацию после аварии с Nissan на Руднева

Детсадовца увезли в реанимацию после аварии с Nissan на Руднева

1 691
6 комментариев

Пятилетний ребёнок угодил под колёса кроссовера, переходя дорогу вместе со взрослыми в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

По предварительным данным, авария произошла на улице Руднева, 22, накануне около четырёх часов дня вне зоны пешеходного перехода. Мальчика, который шёл вместе с родственниками, сбил Nissan X-Trail. За рулём автомобиля сидел 39-летний житель Невского района. Судя по отсутствию штрафов, в этом году мужчина был аккуратным водителем.

Ребёнка увезли в детскую больницу Святой Марии Магдалины с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и подозрением на перелом ключицы. Мальчика поместили в реанимацию, его состояние оценивается как среднетяжёлое.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция проводит проверку по факту аварии. Протокол оформили по статье о нарушении правил ПДД, повлёкшем причинение лёгкого или среднего вреда здоровью (12.24 КоАП).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге ДТП с ребенком
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
ProstoZloy
9 сентября 2024, 09:27
Надеюсь, протокол оформили на родственников детсадовца?
Slava_Rossii2
9 сентября 2024, 09:30
Родителей под суд.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58