Детсадовца увезли в реанимацию после аварии с Nissan на Руднева

Пятилетний ребёнок угодил под колёса кроссовера, переходя дорогу вместе со взрослыми в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.



По предварительным данным, авария произошла на улице Руднева, 22, накануне около четырёх часов дня вне зоны пешеходного перехода. Мальчика, который шёл вместе с родственниками, сбил Nissan X-Trail. За рулём автомобиля сидел 39-летний житель Невского района. Судя по отсутствию штрафов, в этом году мужчина был аккуратным водителем.



Ребёнка увезли в детскую больницу Святой Марии Магдалины с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и подозрением на перелом ключицы. Мальчика поместили в реанимацию, его состояние оценивается как среднетяжёлое.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция проводит проверку по факту аварии. Протокол оформили по статье о нарушении правил ПДД, повлёкшем причинение лёгкого или среднего вреда здоровью (12.24 КоАП).