Самые романтичные места Петербурга. Где провести последние теплые деньки вдвоем

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Осень — время, когда Петербург наполняет особая романтика. Если вам хочется разделить последние дни хорошей погоды со своей второй половинкой, мы вас прекрасно понимаем. Собрали самые романтичные локации, в которых можно провести эти выходные.

Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, выходит на финишную прямую: прямо сейчас вы можете проголосовать за самые романтичные места нашего города. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!

Ботанический сад Это не только научное учреждение, но еще и один из самых красивых парков города. Можно полюбоваться уникальными деревьями, кустарниками и цветами, прогуляться по оранжереям, где содержится самая крупная северная коллекция в мире, включающая редкие и исчезающие растения планеты.



Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





К тому же в эти выходные в Ботсаду пройдет тематический фестиваль «Дары осеннего сада». Подробнее о программе «Фонтанка» рассказывала здесь. Стрелка Елагина острова Это историческое место стало известным в XIX веке благодаря графине Юлии Самойловой, которая начала собирать там гостей. Два льва из пудожского камня, созданные, возможно, Андреем Воронихиным в конце XVIII века, появились здесь в 1926 году и с тех пор негласно покровительствуют влюбленным.



Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





На острове можно устроить романтичную прогулку любого жанра. Если хотите — покормите белок, покатайтесь на велосипеде или возьмите лодку в прокат. Литераторские мостки Не удивляйтесь, что для романтичной прогулки мы рекомендуем кладбище. На Литераторских мостках покоятся выдающиеся писатели, композиторы, политические деятели, ученые, режиссеры, актеры, художники.



Фото: Яндекс.Панорамы Поделиться Поделиться





Рассматривая памятники, многие из которых представляют художественную ценность, можно блеснуть перед своей второй половинкой знанием истории и культуры. А еще поразмышлять о вечном. Парк при Пулковской обсерватории Гуляя среди деревьев, вы не только найдете первые признаки осени, но еще и изучите научное наследие страны. Главный корпус обсерватории был построен по проекту архитектора Александра Брюллова в 1834–1839 годах. Здесь павильоны с телескопами и астрономические инструменты, которые до сих пор используются для наблюдения за космосом.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А еще обсерватория расположена на Пулковских высотах — так что отсюда можно насладиться видами на южные районы Петербурга. Коломна Петербургская Коломна в широком смысле — архипелаг, как Великобритания или Индонезия. Здесь девять островов: Адмиралтейский, Покровский, Матисов, Галерный и другие. В этом месте города наибольшая концентрация рек, каналов и набережных и, хоть оно и расположено в центре, сюда нечасто забредает нога туриста.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мы рекомендуем отправиться на прогулку по маршруту, который специально для «(От)Личного Петербурга» составил петербургский краевед, историк Лев Лурье: вы найдете его по ссылке. Дудергофские высоты На Ореховой горе расположена самая высокая точка Петербурга — и это уже повод включить ее в романтичный прогулочный маршрут. Но есть и другие причины.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дудергофские высоты относятся к особо охраняемым природным территориям: у холмов — ледниковое происхождение, на них растет более 400 растений и обитает полсотни видов птиц. Здесь проложена экотропа с информационными стендами, лестницами и скамейками. Царское село Одна из самых известных императорских резиденций России отлично подходит для осенних прогулок. Здесь находился Императорский Царскосельский лицей, в котором учился Александр Пушкин. Начало учебного года — самое время, чтобы побывать в бывших классах и посмотреть, какие оценки получали Александр Сергеевич и его однокурсники.



Потом можно пройти круговым маршрутом вдоль Большого пруда, посмотреть на уток. Только лучше их не кормите — это не рекомендуют эксперты. Канонерский остров Одна из самых нетуристических достопримечательностей Петербурга — Канонерский остров. Здесь будет приятно погулять тем, кто любит смотреть на закат, наслаждаясь плеском волн в одиночестве.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Подойдите к воде и посмотрите на ЗСД. Затем пойдите на юго-запад — в Канонерский парк. Там по тропе можно дойти до самого края острова и посмотреть на стелу с надписью «Ленинград» — она до сих пор встречает корабли, заходящие в Морской порт.

Сестрорецкое болото Здесь расположена ненарушенная и никогда не подвергавшаяся осушению крупнейшая болотная система Петербурга. Вы можете прогуляться по экотропе, которая проходит по поросшим сосновым лесом остаткам береговых валов древних морей — предшественников Балтийского моря. Согласитесь: уже звучит захватывающе!



Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





А еще на Сестрорецком болоте — огромное количество растений (одних только мхов больше сотни), полторы сотни видов птиц и два десятка — животных (например, ондатры, выдры, норки). Но чтобы увидеть их, надо постараться. Лучше всего приходить рано утром.

«Бугаиная тропа» Новый экомаршрут недавно появился на берегу Финского залива в районе Лисьего Носа. Его протяженность — около двух километров, он начинается от Полянской дороги у Приморского шоссе и заканчивается рядом с берегом залива.



Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Пройдя по деревянным настилам, вы сможете остановиться возле обзорных площадок и понаблюдать за птицами. Их в заказнике насчитывается 183 вида. И обязательно покажите своей второй половинке главную достопримечательность маршрута — старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра Первого. Возраст дерева составляет 340–460 лет.

