Самые романтичные места Петербурга. Где провести последние теплые деньки вдвоем

Осень — время, когда Петербург наполняет особая романтика. Если вам хочется разделить последние дни хорошей погоды со своей второй половинкой, мы вас прекрасно понимаем. Собрали самые романтичные локации, в которых можно провести эти выходные.
Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, выходит на финишную прямую: прямо сейчас вы можете проголосовать за самые романтичные места нашего города. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!
Ботанический сад
Это не только научное учреждение, но еще и один из самых красивых парков города. Можно полюбоваться уникальными деревьями, кустарниками и цветами, прогуляться по оранжереям, где содержится самая крупная северная коллекция в мире, включающая редкие и исчезающие растения планеты.
К тому же в эти выходные в Ботсаду пройдет тематический фестиваль «Дары осеннего сада». Подробнее о программе «Фонтанка» рассказывала здесь.
Стрелка Елагина острова
Это историческое место стало известным в XIX веке благодаря графине Юлии Самойловой, которая начала собирать там гостей. Два льва из пудожского камня, созданные, возможно, Андреем Воронихиным в конце XVIII века, появились здесь в 1926 году и с тех пор негласно покровительствуют влюбленным.
На острове можно устроить романтичную прогулку любого жанра. Если хотите — покормите белок, покатайтесь на велосипеде или возьмите лодку в прокат.
Литераторские мостки
Не удивляйтесь, что для романтичной прогулки мы рекомендуем кладбище. На Литераторских мостках покоятся выдающиеся писатели, композиторы, политические деятели, ученые, режиссеры, актеры, художники.
Рассматривая памятники, многие из которых представляют художественную ценность, можно блеснуть перед своей второй половинкой знанием истории и культуры. А еще поразмышлять о вечном.
Парк при Пулковской обсерватории
Гуляя среди деревьев, вы не только найдете первые признаки осени, но еще и изучите научное наследие страны. Главный корпус обсерватории был построен по проекту архитектора Александра Брюллова в 1834–1839 годах. Здесь павильоны с телескопами и астрономические инструменты, которые до сих пор используются для наблюдения за космосом.
А еще обсерватория расположена на Пулковских высотах — так что отсюда можно насладиться видами на южные районы Петербурга.
Коломна
Петербургская Коломна в широком смысле — архипелаг, как Великобритания или Индонезия. Здесь девять островов: Адмиралтейский, Покровский, Матисов, Галерный и другие. В этом месте города наибольшая концентрация рек, каналов и набережных и, хоть оно и расположено в центре, сюда нечасто забредает нога туриста.
Мы рекомендуем отправиться на прогулку по маршруту, который специально для «(От)Личного Петербурга» составил петербургский краевед, историк Лев Лурье: вы найдете его по ссылке.
Дудергофские высоты
На Ореховой горе расположена самая высокая точка Петербурга — и это уже повод включить ее в романтичный прогулочный маршрут. Но есть и другие причины.
Дудергофские высоты относятся к особо охраняемым природным территориям: у холмов — ледниковое происхождение, на них растет более 400 растений и обитает полсотни видов птиц. Здесь проложена экотропа с информационными стендами, лестницами и скамейками.
Царское село
Одна из самых известных императорских резиденций России отлично подходит для осенних прогулок. Здесь находился Императорский Царскосельский лицей, в котором учился Александр Пушкин. Начало учебного года — самое время, чтобы побывать в бывших классах и посмотреть, какие оценки получали Александр Сергеевич и его однокурсники.
Потом можно пройти круговым маршрутом вдоль Большого пруда, посмотреть на уток. Только лучше их не кормите — это не рекомендуют эксперты.
Канонерский остров
Одна из самых нетуристических достопримечательностей Петербурга — Канонерский остров. Здесь будет приятно погулять тем, кто любит смотреть на закат, наслаждаясь плеском волн в одиночестве.
Подойдите к воде и посмотрите на ЗСД. Затем пойдите на юго-запад — в Канонерский парк. Там по тропе можно дойти до самого края острова и посмотреть на стелу с надписью «Ленинград» — она до сих пор встречает корабли, заходящие в Морской порт.
Сестрорецкое болото
Здесь расположена ненарушенная и никогда не подвергавшаяся осушению крупнейшая болотная система Петербурга. Вы можете прогуляться по экотропе, которая проходит по поросшим сосновым лесом остаткам береговых валов древних морей — предшественников Балтийского моря. Согласитесь: уже звучит захватывающе!
А еще на Сестрорецком болоте — огромное количество растений (одних только мхов больше сотни), полторы сотни видов птиц и два десятка — животных (например, ондатры, выдры, норки). Но чтобы увидеть их, надо постараться. Лучше всего приходить рано утром.
«Бугаиная тропа»
Новый экомаршрут недавно появился на берегу Финского залива в районе Лисьего Носа. Его протяженность — около двух километров, он начинается от Полянской дороги у Приморского шоссе и заканчивается рядом с берегом залива.
Пройдя по деревянным настилам, вы сможете остановиться возле обзорных площадок и понаблюдать за птицами. Их в заказнике насчитывается 183 вида. И обязательно покажите своей второй половинке главную достопримечательность маршрута — старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра Первого. Возраст дерева составляет 340–460 лет.