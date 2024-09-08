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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Самые романтичные места Петербурга. Где провести последние теплые деньки вдвоем

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Осень — время, когда Петербург наполняет особая романтика. Если вам хочется разделить последние дни хорошей погоды со своей второй половинкой, мы вас прекрасно понимаем. Собрали самые романтичные локации, в которых можно провести эти выходные.

    Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, выходит на финишную прямую: прямо сейчас вы можете проголосовать за самые романтичные места нашего города. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!

    Ботанический сад

    Это не только научное учреждение, но еще и один из самых красивых парков города. Можно полюбоваться уникальными деревьями, кустарниками и цветами, прогуляться по оранжереям, где содержится самая крупная северная коллекция в мире, включающая редкие и исчезающие растения планеты.

    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
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    К тому же в эти выходные в Ботсаду пройдет тематический фестиваль «Дары осеннего сада». Подробнее о программе «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Стрелка Елагина острова

    Это историческое место стало известным в XIX веке благодаря графине Юлии Самойловой, которая начала собирать там гостей. Два льва из пудожского камня, созданные, возможно, Андреем Воронихиным в конце XVIII века, появились здесь в 1926 году и с тех пор негласно покровительствуют влюбленным.

    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
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    На острове можно устроить романтичную прогулку любого жанра. Если хотите — покормите белок, покатайтесь на велосипеде или возьмите лодку в прокат.

    Литераторские мостки

    Не удивляйтесь, что для романтичной прогулки мы рекомендуем кладбище. На Литераторских мостках покоятся выдающиеся писатели, композиторы, политические деятели, ученые, режиссеры, актеры, художники.

    Фото: Яндекс.Панорамы
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    Рассматривая памятники, многие из которых представляют художественную ценность, можно блеснуть перед своей второй половинкой знанием истории и культуры. А еще поразмышлять о вечном.

    Парк при Пулковской обсерватории

    Гуляя среди деревьев, вы не только найдете первые признаки осени, но еще и изучите научное наследие страны. Главный корпус обсерватории был построен по проекту архитектора Александра Брюллова в 1834–1839 годах. Здесь павильоны с телескопами и астрономические инструменты, которые до сих пор используются для наблюдения за космосом.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    А еще обсерватория расположена на Пулковских высотах — так что отсюда можно насладиться видами на южные районы Петербурга.

    Коломна

    Петербургская Коломна в широком смысле — архипелаг, как Великобритания или Индонезия. Здесь девять островов: Адмиралтейский, Покровский, Матисов, Галерный и другие. В этом месте города наибольшая концентрация рек, каналов и набережных и, хоть оно и расположено в центре, сюда нечасто забредает нога туриста.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Мы рекомендуем отправиться на прогулку по маршруту, который специально для «(От)Личного Петербурга» составил петербургский краевед, историк Лев Лурье: вы найдете его по ссылке.

    Дудергофские высоты

    На Ореховой горе расположена самая высокая точка Петербурга — и это уже повод включить ее в романтичный прогулочный маршрут. Но есть и другие причины.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Дудергофские высоты относятся к особо охраняемым природным территориям: у холмов — ледниковое происхождение, на них растет более 400 растений и обитает полсотни видов птиц. Здесь проложена экотропа с информационными стендами, лестницами и скамейками.

    Царское село

    Одна из самых известных императорских резиденций России отлично подходит для осенних прогулок. Здесь находился Императорский Царскосельский лицей, в котором учился Александр Пушкин. Начало учебного года — самое время, чтобы побывать в бывших классах и посмотреть, какие оценки получали Александр Сергеевич и его однокурсники.

    Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0
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    Потом можно пройти круговым маршрутом вдоль Большого пруда, посмотреть на уток. Только лучше их не кормите — это не рекомендуют эксперты.

    Канонерский остров

    Одна из самых нетуристических достопримечательностей Петербурга — Канонерский остров. Здесь будет приятно погулять тем, кто любит смотреть на закат, наслаждаясь плеском волн в одиночестве.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Подойдите к воде и посмотрите на ЗСД. Затем пойдите на юго-запад — в Канонерский парк. Там по тропе можно дойти до самого края острова и посмотреть на стелу с надписью «Ленинград» — она до сих пор встречает корабли, заходящие в Морской порт.

    Сестрорецкое болото

    Здесь расположена ненарушенная и никогда не подвергавшаяся осушению крупнейшая болотная система Петербурга. Вы можете прогуляться по экотропе, которая проходит по поросшим сосновым лесом остаткам береговых валов древних морей — предшественников Балтийского моря. Согласитесь: уже звучит захватывающе!

    Фото: Яндекс.Карты
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    А еще на Сестрорецком болоте — огромное количество растений (одних только мхов больше сотни), полторы сотни видов птиц и два десятка — животных (например, ондатры, выдры, норки). Но чтобы увидеть их, надо постараться. Лучше всего приходить рано утром.

    «Бугаиная тропа»

    Новый экомаршрут недавно появился на берегу Финского залива в районе Лисьего Носа. Его протяженность — около двух километров, он начинается от Полянской дороги у Приморского шоссе и заканчивается рядом с берегом залива.

    Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
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    Пройдя по деревянным настилам, вы сможете остановиться возле обзорных площадок и понаблюдать за птицами. Их в заказнике насчитывается 183 вида. И обязательно покажите своей второй половинке главную достопримечательность маршрута — старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра Первого. Возраст дерева составляет 340–460 лет.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
    Фото: Яндекс.Панорамы
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Яндекс.Карты
    Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

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