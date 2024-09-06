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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Куда пойти 6–8 сентября: «Дары осени», «Яблочный полдень», новый театральный сезон и фестиваль кино из Китая

Куда пойти 6–8 сентября: «Дары осени», «Яблочный полдень», новый театральный сезон и фестиваль кино из Китая

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1 комментарий

В первые по-настоящему осенние выходные стоит не пропустить премьеры в петербургских театрах, сходить на фестивали рока и этнозвучания и познакомиться с молодыми художниками на ярмарке в «Третьем месте».

Актуальное

Дипломы молодых мастеров — в Академии художеств

До 6 октября, 0+

В парадных залах музея Академии художеств проходит традиционная выставка дипломных работ молодых живописцев, графиков, скульпторов и архитекторов. Темы, которые они выбрали, охватывают исторические и современные сюжеты. В «финальных работах» студенты показывают уровень владения разными техниками и материалами: кроме привычной масляной живописи есть линогравюры, офорты, рисунок пером и пастелью и многое другое.

KKinchevFest — в «Севкабель порту»

6 и 7 сентября, 16+

«План Ломоносова», Вадим Самойлов и «Алиса», КняZz, Jane Air, «Аффинаж» и «Пилот» в этот уик-энд выступают на рок-фестивале KKinchevFest. Праздник тяжёлого звучания пройдёт в «Севкабель порту». Выступления оба дня будут продолжаться до позднего вечера.

«Наука на Стрелке» расскажет о главном

7 сентября, 0+ или 12+

Двадцать бесплатных лекций, мастер-классов и развивающих квестов — в программе фестиваля «Наука на Стрелке». Своеобразный «день знаний» пройдёт на Васильевском острове, где 300 лет назад возникла Академия наук. Лекции и экскурсии организуют учёные, там работающие: сотрудники Пушкинского дома проведут экскурсию по «литературному круговороту», а, например, в Музее почвоведения объяснят, почему утверждение, что Петербург — город на болотах, — не совсем корректно.

«Свеча памяти» осветит прошлое

8 сентября, 0+

В Петербурге вспоминают о блокаде Ленинграда. На площади Искусств в 19:35 в воскресенье начнётся концерт «Свеча памяти» с солистами Мариинского театра и Gabbiano Orchestra под управлением Ларисы Габитовой. Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и других отечественных и зарубежных классиков. В 20:40 на здании Русского музея зажжется свеча — символ вневременной памяти и благодарности. В этот же день в 19:00 в Большом зале филармонии пройдет общедоступный концерт оркестра Штаба Ленинградского военного округа.

«Дары осени» показывает Ботанический сад

6 и 7 сентября, 0+

В Ботаническом саду в этот уик-энд знакомят с «Дарами осени». Тыквы, кабачки, картофель, перцы, томаты, яблоки — десятки сортов овощей и фруктов — станут «героями» сезонного фестиваля. В центре внимания окажется огромное количество продуктов, которые можно выращивать в Петербурге и области. Некоторые из сортов учёные вывели совсем недавно, и на празднике они впервые появятся «на публике». Специально для «Даров осени» в Ботаническом саду разработали маршрут-прогулку по парку-дендрарию. Следуя указаниям на карте, все желающие найдут те деревья и кустарники, которыми питаются разные животные. Эту же тему, но уже в театральном формате, обыграют актёры клоун-мим-театра «Мимигранты»: они подготовили спектакль «Овощное танго», которое и покажут у павильона «Зелёный домик».

«Яблочный полдень»: «тайные» теплицы и ожившие сказки

7 сентября, 12:00, 0+

Осенний праздник с обилием яблок, компотов и варенья из них, спектаклями по мотивам сказок Александра Пушкина и экскурсиями для всей семьи устраивает «Царское Село». «Яблочный полдень» откроет исторический оранжерейный комплекс «Верхние теплицы» в Александровском парке, куда обычно посетителям не попасть. Царскосельские садовники выращивают тут различные сорта овощей, и теперь на празднике похвастаются, например, тыквами и перцами разных форм, цветов и размеров. В яблоневом саду для гостей организуют фотозоны. Вечером праздничную программу завершит коллектив Shoobedoobe Jazz Band.

Послушать музыку

Михаил Елизаров представит новый альбом

6 сентября. 18+

В клубе «Ласточка» выступает писатель и бард Михаил Елизаров. В этом году обладатель престижной литературной премии «Национальный бестселлер» выпустил альбом «Господин Главный Ветер», в котором переосмыслил события последнего времени.

Цифровая поэзия определит звучание Noiseroom

6 сентября, 19:30, 16+

Эмбиент, электронная и экспериментальная музыка окутают Медиацентр на Новой сцене Александринского театра в пятницу. Там пройдёт концерт Noiseroom музыкального лейбла «Симфоническая Тишина Внутри». Художники и музыканты выступят в коллаборации и представят аудиовизуальные проекты, наполненные современным медиаартом, авангардной электронной музыкой и цифровой поэзией.

Этномузыка откроет «Стороны света»

7 сентября, 0+

Множество групп, каждая из которых формирует свои традиции фолк-звучания, станут участниками мультикультурного фестиваля «Стороны света». Этнический колорит захватит Юсуповский сад в виде происходящего на сцене, где кроме Отава Ё и группы Settlers прозвучат, например, бурят-монгольский рэп от LUTAAR и венкийская музыка от AINA. В специальной зоне развернутся этномаркет и зона с гастрономическими лавками.

В театрах

Екатерина и Вольтер заговорят в Царском фойе

8 сентября, 15:00, 16+

В новом сезоне Александринский театр продолжает переосмысливать историю Российской империи. Одна из главных премьер осени — спектакль «Екатерина и Вольтер», перенесший 15-летний эпистолярный разговор самодержицы и французского вольнодумца в сценическое пространство. «Все тексты писем, звучащие в спектакле (за исключением пролога и эпилога), — это подлинная, историческая переписка», — отмечают в театре. Готовясь к постановке, тут проделали большую работу: привлекли лучших специалистов по эпохе из Эрмитажа и Российской национальной библиотеки. Спектакль Никиты Кобелева — нового худрука Александринки — стал оммажем французскому театру XVIII века, с его изящной иронией и фарсовой природой, а вместе с тем историей становления личности российской императрицы, почитавшей себя ученицей Вольтера. Действие развернется не на сцене, а в Царском фойе. Главные роли сыграют Эра Зиганшина и Игорь Волков.

«Маскарад» закрутит в вихре чувств

6 сентября, 16+

ТЮЗ им. А. А. Брянцева открывает новый сезон спектаклем «Маскарад» по пьесе Лермонтова. Постановщик — главный режиссёр театра Сусанна Цирюк — сделала акцент на чувственном восприятии окружающего мира героями, их попытках управлять своей судьбой и разном отношении к плате за грехи. Мистическую сторону лермонтовской истории подчеркнут костюмы, в которых классика покроя XIX века сочетается со стимпанком.

Спектакль по Пелевину — в «Скороходе»

6 и 7 сентября, 16+

Игра в историю и сюрреализм во многом стали основой спектакля «Хрустальный мир» на площадке «Скороход». Рассказ Виктора Пелевина на театральную сцену перенесли в «Таком театре»: режиссер Фамил Джавадов вместе с творческой командой покажет, как фантазии и размышления двух юнкеров приводят к падению привычного мира.

«Безумный день» создаст женитьба по-французски

8 сентября, 19:15, 12+

Однажды жизнь состоятельного французского фабриканта переворачивается с ног на голову: управляющий не только требует значительного повышения, но и просит руки его дочери, а та заявляет, что любит другого. Разбираться с последствиями цепочки внезапных событий предстоит героям спектакля «Безумный день, или Женитьба по-французски» на сцене театра «Легенда». И зрители, и персонажи погрузятся в комедийную суету, чтобы в конце расставить все точки.

В музеях

Third Place Art Fair 2024 знакомит с молодыми художниками

С 6 сентября, 16+

Пространство «Третье место» вступает в осень с ярмаркой современного искусства Third Place Art Fair 2024. Фокус этого сезона переместился от галерей к молодым независимым художникам, многие из которых только начинают свой путь. География крайне обширна: участниками стали как российские художники, так и их коллеги из стран ближнего зарубежья. Организаторы подготовили обширную образовательную программу: ожидаются беседы о независимых арт-коммьюнити, пути картин в музейные коллекции, формировании частных коллекций и отношениях бизнеса с искусством.

Натюрморты «В темной тональности» — в музее Анны Ахматовой

До 6 октября, 12+

Игра с вещами и «нулевая эмоциональная тональность» — вот чем удивит проект петербургского нонконформиста Валерия Вальрана в музее Анны Ахматовой. В серии «В темной тональности» он продолжает исследовать границы жанра натюрморта, работает с разными фактурами и материалами. На синем, коричневом, красном, зеленом — всегда предельно темном фоне художник разворачивает свою композиционную игру. Он намеренно «лишает пространство размерности» и задаётся вопросом: сколько измерений в живописном поле картины — два, три... или оно безмерно?

«Следы» и их понимание — в экологии и наследии

До 27 октября, 12+

Полина Штанько

В Музее нонконформистского искусства открывается выставка «Следы». Участниками стали больше двух десятков художников из разных стран: Владимир Абих, коллектив «Песочница», арт-группа «varialambo», Мариэлла ван ден Берг и многие другие. Каждый из них по-своему интерпретирует тему «следов» о загрязнении планеты, памяти тела и памяти исторической. Как отмечают кураторы, проект в целом посвящён «зазору между желанием оставить след и стереть его».

Город прошлого покажут «Свидетели»

С 7 сентября до 6 октября, 18+

Даша Малыгина на танцплощадке

Петербург образца 2011 по 2018 годов в лицах его жителей вернется на фотовыставке «Свидетели» в пространстве «А-Я». Автором всех кадров стал Сергей Гурин — фотограф, чей стиль сравнивают с мастерами репортажей прошлого, отмечая, что он снимает своих героев так, как когда-то снимали Виктора Цоя и завсегдатаев ленинградского рок-клуба. Гурин сосредоточился на ночной жизни города: его работы погружают в мир баров, переполненных клубов и темных дворов.

В Петропавловской крепости — «Магия текстиля»

До 5 октября, 0+

Семейные традиции и искусственный интеллект, ода чувствам и эмоциям стали темой для художников, создавших мини-работы в виде гобеленов, коллажей и вышивок для выставки «Магия текстиля». Экспозиция с «тканевыми-миниатюрами» открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости. Каждый из участников работал над тем, чтобы при объединении работ в одном пространстве получился «Остров сокровищ»: зрителям предстоит присматриваться к деталям и искать интересное, останавливаясь у каждого полотна.

На экранах

«Револьвер» — корейская новинка о мести

С 5 сентября, 18+

В российский прокат выходит триллер режиссера О Сын Ук «Револьвер» о расследовании коррупционного скандала офицером полиции. За большое вознаграждение девушка решает взять вину на себя, но, отсидев срок, осознаёт, что деньги ей никто передавать не собирается. Героиня решает мстить.

Бесконечный космос и потеря памяти — в «Ускорении»

С 5 сентября, 18+

На экранах — триллер шведского режиссера Микаэля Хофстрёма «Ускорение». Сюжет вращается вокруг команды астронавтов, которые на космическом корабле «Одиссей-1» летят к спутнику Сатурна Титан. Проснувшись после гибернационного сна, они обнаруживают, что не могут вспомнить важнейшие детали своего прошлого.

Новая лента Грамматикова уже в прокате

С 5 сентября, 6+

В кинотеатрах уже можно увидеть драму режиссера Владимира Грамматикова «Смотри на меня!». Сценарий к ленте, основанной на реальных событиях, написал сценарист и режиссер Андрей Кончаловский, режиссёром выступил Владимир Грамматиков, до этого снявший «Усатого няня», «Шла собака по роялю». В центре внимания — Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мать четверых детей, которой приходится уехать из Свердловска в Москву — с пианино и коровой-кормилицей в товарном вагоне — и научиться выживать в большом городе.

Кино из Китая — на фестивале

С 7 до 11 сентября

Фестиваль актуального китайского кино — в «Родине». В субботу в 19:00 зрители увидят картину «100 ярдов» о соперничестве двух мастеров боевых искусств за контроль над школой кунфу. Воскресным вечером в афише — «Исчезающая тень», образец китайского нуара, детектив, в котором главной подозреваемой становится девушка, умершая больше 10 лет назад. Все показы пройдут на языке оригинала, с субтитрами.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

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Комментарии
1
jfg3322
6 сентября 2024, 09:57
Куда пойти 6–8 сентября: на выборы)!
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