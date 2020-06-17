FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 15:44
5
Печать

Кряква должна оставаться голодной. Петербуржцев просят не кидать хлеб в воду

Петербуржцев просят не кормить уток, чаек, лысух, голубей, ворон и других птиц в городской черте. Об этом сообщает комитет по природопользованию Смольного 17 июня.

Чаще всего в Петербурге встречается вид уток кряква. Они питаются в основном в водоемах. Их рацион состоит из насекомых, мелких рыбешек, ряски.

«При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду. В результате массовая подкормка крякв приводит, в том числе, к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности. В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Орнитологи отмечают, что летом естественного корма достаточно, птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб, хотя по привычке кряквы и другие птицы могут держаться около мест подкормки. Естественное питание особенно необходимо птенцам для здорового роста и развития. Молодые птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу», — рассказали в комитете.

Орнитологи наблюдают ранние выводки в местах регулярной подкормки. Как правило, птенцы из таких выводков не выживают. Избыточное питание способствует также угасанию инстинкта перелетов. С каждым годом все больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы все-таки замерзают, оказываются в очень сложной ситуации, которая приводит к гибели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Wert
Сука, похоже в России у власти орнитологи.
hal9000
Так ладно утки..а вороны что творят..это ужас..это в какой песне было что ворона так близко подходила??!!..бросаешь уткам а вороны на перехват..воробьи вообще по пяткам ходят ..и это я еще не говою про дроздов...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний