Кряква должна оставаться голодной. Петербуржцев просят не кидать хлеб в воду
Петербуржцев просят не кормить уток, чаек, лысух, голубей, ворон и других птиц в городской черте. Об этом сообщает комитет по природопользованию Смольного 17 июня.
Чаще всего в Петербурге встречается вид уток кряква. Они питаются в основном в водоемах. Их рацион состоит из насекомых, мелких рыбешек, ряски.
«При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду. В результате массовая подкормка крякв приводит, в том числе, к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности. В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Орнитологи отмечают, что летом естественного корма достаточно, птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб, хотя по привычке кряквы и другие птицы могут держаться около мест подкормки. Естественное питание особенно необходимо птенцам для здорового роста и развития. Молодые птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу», — рассказали в комитете.
Орнитологи наблюдают ранние выводки в местах регулярной подкормки. Как правило, птенцы из таких выводков не выживают. Избыточное питание способствует также угасанию инстинкта перелетов. С каждым годом все больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы все-таки замерзают, оказываются в очень сложной ситуации, которая приводит к гибели.