Кряква должна оставаться голодной. Петербуржцев просят не кидать хлеб в воду

Петербуржцев просят не кормить уток, чаек, лысух, голубей, ворон и других птиц в городской черте. Об этом сообщает комитет по природопользованию Смольного 17 июня.



Чаще всего в Петербурге встречается вид уток кряква. Они питаются в основном в водоемах. Их рацион состоит из насекомых, мелких рыбешек, ряски.

«При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду. В результате массовая подкормка крякв приводит, в том числе, к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности. В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Орнитологи отмечают, что летом естественного корма достаточно, птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб, хотя по привычке кряквы и другие птицы могут держаться около мест подкормки. Естественное питание особенно необходимо птенцам для здорового роста и развития. Молодые птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу», — рассказали в комитете.