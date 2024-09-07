Они пробрались к нам в залив и идут дальше. В Петербурге поймали китайского мохнаторукого краба

Петербуржцы в субботу, 7 сентября, рыбачили в Дудергофском канале и поймали краба. Фотографии и видео рыболов прислал в редакцию «Фонтанки».



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Биолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это не фейк. Перед нами — китайский мохнаторукий краб. Это крупная взрослая особь, обычно эти крабы не шире 5 см.



читатель «Фонтанки» .

Эти крабы в XX веке вместе с балластными водами попали в Европу, где сильно расплодились, и в последние годы добрались до Финского залива и начали хозяйничать и здесь. Более того, будучи катадромным видом (то есть способным мигрировать между соленой и пресной водой), они могут расселяться на стони километров и проникать в озёра Ленинградской области.



Вообще, появление китайского мохнаторукого краба у нас — не очень хорошая новость. Он поедает икру рыб, в том числе лососевых, переносит рачью чуму, от которой погибают членистоногие, а также лёгочную двуустку, опасную для человека. Ещё он роет очень глубокие норы, и если их много, нарушается береговая линия.

