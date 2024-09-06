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    Кинооператор Анатолий Петрицкий скончался в возрасте 92 лет. Среди его работ — «Война и мир» Бондарчука

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    Кинооператор Анатолий Петрицкий скончался 6 сентября в возрасте 92 лет. О кончине сообщает Союз кинематографистов РФ, членом которого был Петрицкий — заслуженный деятель искусств РСФСР.

    Среди других его работ — «Мимино» режиссера Георгия Данелии, «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну, «Время и семья Конвей» режиссера Владимира Басова и другие картины. Крупнейшей его работой считается фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука (премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969), премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке (1969).

    Кинооператор Анатолий Петрицкий
    Кинооператор Анатолий ПетрицкийФото: Союз кинематографистов РФ
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    Анатолий Петрицкий родился в 1931 году в Харькове. В 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Александра Гальперина).

    Кинооператор Анатолий Петрицкий
    Кинооператор Анатолий ПетрицкийФото: Союз кинематографистов РФ

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    Анатолий ПетрицкийОператорВойна и мирСергей БондарчукСоюз кинематографистов России
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