Ремонт закроет съезд с Лиговского на Обводный. Где еще ждать пробок в ближайшие дни

Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 8–10 сентября добавят перекрытий и ограничений в 12 районах Петербурга. Изменения в том числе ждут Пискаревский проспект, Суздальское шоссе, съезд с Лиговского проспекта на набережную Обводного канала и ряд улиц в центре.



Адмиралтейский район

С 08:00 до 15:00 9 сентября и на один день 11 сентября перекроют движение по Большой Подьяческой улице у пересечения с проспектом Римского-Корсакова, сообщает 6 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Объехать участок можно будет через площадь Репина, Лоцманскую улицу и проспект Римского-Корсакова.

Источник: ГАТИ Петербурга







Василеостровский район

С 9 сентября 2024 года по 7 марта 2025 года для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по 22-й линии В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, закрыв при этом движение по участку от Большого проспекта В. О. к Масляному каналу. Объехать его можно будет по 26–27-й линиям В. О., Кожевенной линии, Масляному каналу, Большому проспекту В. О. и 16–17-й линиям В. О.

Источник: ГАТИ Петербурга







Выборгский район

С 9 по 22 сентября для строительства газопровода закроют движение по улице Сергея Марго у Удельного проспекта, а также на перекрестке улицы Сергея Марго с Ярославским проспектом. Объезд предусмотрен по Удельному проспекту, Мышкинской улице, Костромскому проспекту и Олонецкой улице.

Источник: ГАТИ Петербурга







С 8 часов утра 9 сентября до 11 часов вечера 14 октября ограничат проезд по Новолитовской улице от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта и по Батенинской площади. Там будут ремонтировать дорогу.

Источник: ГАТИ Петербурга







Кировский район

С 9 по 17 сентября для модернизации светофорного объекта ограничат движение по улице Маршала Говорова у пересечения с улицей Швецова.

Источник: ГАТИ Петербурга







Дорожный ремонт на один день, 10 сентября, закроет перекресток Перевалочной улицы и проспекта Маршала Жукова. Объехать его можно будет по улице Морской Пехоты, проспекту Стачек, улице Маршала Казакова, проспекту Маршала Жукова, дороге в Угольную Гавань, Автомобильной улице и Трамвайному проспекту. Также напомним, что до 8 октября из-за ремонта дороги ограничено движение по улице Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, включая боковой проезд и перекрестки, и по Перевалочной улице от Угольного моста до проспекта Маршала Жукова.

Источник: ГАТИ Петербурга







Красногвардейский район

С 10 по 18 сентября из-за строительства газопровода ограничат движение у дома 159, литера А, по Пискаревскому проспекту.

Источник: ГАТИ Петербурга







С 10 сентября по 21 октября для реконструкции водопровода перекроют боковой проезд проспекта Энергетиков от улицы Дегтярева до Большой Пороховской улицы. Объехать его можно будет по Большой Пороховской улице, проспекту Энергетиков, Партизанской улице и проспекту Металлистов.

Источник: ГАТИ Петербурга







Курортный район

В Зеленогорске с 10 по 19 сентября для строительства газопровода закроют проезд по Путейской улице от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка. Объезд предусмотрен по улице Героев, Деповской и Кривоносовской улицам.

Источник: ГАТИ Петербурга







Московский район

С 9 по 25 сентября временные ограждения перекроют движение по Рощинской улице у железнодорожного моста. Объехать участок можно будет по улице Коли Томчака, Заставской и Цветочной улицам, Люботинскому проспекту, Рощинской, Сызранской и Благодатной улицам, Московскому проспекту, Новорощинской улице и Витебскому проспекту.

Источник: ГАТИ Петербурга







Невский район

С 9 по 13 сентября из-за ремонта дороги ограничат движение по Зольной улице от Дальневосточного проспекта до улицы Большая Яблоновка.

Источник: ГАТИ Петербурга







А с 8 сентября по 7 октября для реконструкции водопровода закроют проезд по улице Лопатина от улицы Подвойского до улицы Коллонтай. Объехать участок можно будет по Товарищескому проспекту, проспекту Большевиков, улице Подвойского, улице Коллонтай и проспекту Солидарности.

Источник: ГАТИ Петербурга







Приморский район

С 9 по 11 сентября из-за ремонта газопровода закроют движение по Чистяковской улице от Малой Десятинной улицы до железнодорожных путей.

Источник: ГАТИ Петербурга







С 10 сентября по 9 октября работы по строительству канализационной сети ограничат проезд по Суздальскому шоссе у пересечения с Орлово-Денисовским проспектом.

Источник: ГАТИ Петербурга







А ремонт дороги с 8 по 9 сентября закроет проезд по улице Матроса Железняка от Новосибирской улицы до Омской улицы, включая перекресток с Новосибирской улицей. Затем с 10 по 11 сентября ограничат проезд по Новосибирской улице от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка и перекроют — по улице Матроса Железняка от набережной Черной речки до Новосибирской улицы, включая съезд с Коломяжского проспекта на Матроса Железняка и перекресток с Новосибирской. Объезд предусмотрен через Ланское шоссе, Омскую, Новосибирскую и Школьную улицы, Карельский переулок, улицу Матроса Железняка, Коломяжский проспект и набережную Черной речки.

Источник: ГАТИ Петербурга







Также напомним, что до 21 сентября ограничен проезд по участку улицы Матроса Железняка от набережной Черной речки до Ланской улицы, включая перекрестки и съезд с Коломяжского на Матроса Железняка, по Ланской улице от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка и по Новосибирской улице от Ланского до Матроса Железняка.

Пушкинский район

В Александровской дорожный ремонт с 8 по 9 сентября перекроет улицу Третьей Пятилетки от улицы Верности до улицы Редкое Кузьмино, включая перекрестки с улицей Верности и Южной улицей. А с 10 по 11 сентября закроют участок от улицы Редкое Кузьмино до Пулковской улицы. Объехать можно будет по улице Дружбы, Южной улице, улицам Третьей Пятилетки и Редкое Кузьмино, Пулковской улице, улицам Мира и Встреч.

Источник: ГАТИ Петербурга







Фрунзенский район

С 9 по 30 сентября для модернизации светофора ограничат движение на перекрестке улицы Олеко Дундича и Бухарестской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга







А с 10 по 15 сентября ограничат проезд по Белградской улице у пересечения с улицей Турку. Там будут реконструировать теплосеть.

Источник: ГАТИ Петербурга







Центральный район

С 10 по 30 сентября для строительства газопровода закроют движение по 8-й Советской улице от Новгородской улицы до Кирилловской улицы, включая перекресток с Кирилловской. Объехать участок можно будет по Мытнинской, 10-й Советской, Новгородской, Старорусской и 8-й Советской улицам.

Источник: ГАТИ Петербурга







На тот же срок для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика.

Источник: ГАТИ Петербурга







Для ремонта дороги 9 сентября на один день перекроют съезд на набережную Обводного канала с Лиговского проспекта от Ново-Каменного моста до Предтеченского моста, а 10 сентября — съезд с Атаманской улицы. Объезд предусмотрен по Лиговскому проспекту, Роменской улице, улице Черняховского, Кременчугской улице, набережной Обводного канала, Павлоградскому переулку, Ново-Каменному, Рузовскому и Предтеченскому мостам, Тамбовской и Курской улицам. Также напомним, что до 15 октября ограничен проезд по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной от Кременчугской до Атаманской.

Источник: ГАТИ Петербурга





