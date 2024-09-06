«Для него главное — это наша страна». Песков прокомментировал слова Путина о предвыборной гонке в США



По словам Пескова, президент прокомментировал предвыборную гонку в США и смех Камалы Харрис на пленарной сессии Восточного экономического форума потому, что соответствующий вопрос ему задал модератор. Пресс-секретарь отметил, что для Путина важнее дела нашей страны.



«Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Для него главное — это наша страна, наши люди, граждане, забота о них», — сказал Песков.



Напомним, что 5 сентября во Владивостоке Путин высказался насчет предстоящих выборов в США. По словам главы государства, выбор фаворитов остается за американским народом. Вышедший из гонки нынешний президент США Джо Байден рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис, отметил Путин. Также президент отметил смех вице-президента США Камалы Харрис, назвав его «выразительным и заразительным».



К слову, выборы президента США должны пройти 5 ноября. Среди кандидатов — Камала Харрис, которая была выдвинута 6 августа, и экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября.

