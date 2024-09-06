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Политика «Для него главное — это наша страна». Песков прокомментировал слова Путина о предвыборной гонке в США

«Для него главное — это наша страна». Песков прокомментировал слова Путина о предвыборной гонке в США

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6 комментариев

Дела США не являются первостепенным вопросом для президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


По словам Пескова, президент прокомментировал предвыборную гонку в США и смех Камалы Харрис на пленарной сессии Восточного экономического форума потому, что соответствующий вопрос ему задал модератор. Пресс-секретарь отметил, что для Путина важнее дела нашей страны.

«Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Для него главное — это наша страна, наши люди, граждане, забота о них», — сказал Песков.

Напомним, что 5 сентября во Владивостоке Путин высказался насчет предстоящих выборов в США. По словам главы государства, выбор фаворитов остается за американским народом. Вышедший из гонки нынешний президент США Джо Байден рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис, отметил Путин. Также президент отметил смех вице-президента США Камалы Харрис, назвав его «выразительным и заразительным».

К слову, выборы президента США должны пройти 5 ноября. Среди кандидатов — Камала Харрис, которая была выдвинута 6 августа, и экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября.

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Дмитрий Песков Путин Выборы в США Дональд Трамп Камала Харрис
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Комментарии
6
McGillavry
6 сентября 2024, 14:25
Не помню точную цитату из книги.
VKuser174198221
6 сентября 2024, 14:22
...мели емеля.....
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