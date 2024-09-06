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    Linkin Park возвращается с новым голосом

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    Американская группа Linkin Park решила вернуться на сцену через 7 лет после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Теперь вместо него будет песть Эмили Армстронг, раньше выступавшая в Dead Sara. Новым барабанщиком станет Колин Бриттейн.

    В новом составе остаются и первоначальные участники: Майк Шинода (второй вокал, клавиши, гитара, автор текстов), Брэд Делсон (гитара), Дэйв Фаррелл (бас-гитара), Джо Хан (диджей).

    «Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали», — сказал Майк Шинода про новых участников.

    LP выложили в сети новый клип на песню The Emptiness Machine, записанную вместе с новой вокалисткой. Также появилось видео часового концерта в новом составе. Кроме того, объявлено о выходе нового альбома From Zero 15 ноября.

    Первый альбом Hybrid Theory группа Linkin Park записала в октябре 2000 года, а затем выпустила еще шесть. Дважды получала «Грэмми», а также другие музыкальные награды. Вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года, после чего группа перестала давать концерты и выпускать альбомы.

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