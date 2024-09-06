Linkin Park возвращается с новым голосом

Американская группа Linkin Park решила вернуться на сцену через 7 лет после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Теперь вместо него будет песть Эмили Армстронг, раньше выступавшая в Dead Sara. Новым барабанщиком станет Колин Бриттейн.

В новом составе остаются и первоначальные участники: Майк Шинода (второй вокал, клавиши, гитара, автор текстов), Брэд Делсон (гитара), Дэйв Фаррелл (бас-гитара), Джо Хан (диджей).



«Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали», — сказал Майк Шинода про новых участников.

