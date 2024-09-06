В знаменитом городе Ленобласти зафиксирован погодный рекорд

Десять новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха зафиксированы в четверг, 5 сентября, в России. Об этом сообщает 6 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус со ссылкой на портал «Погода и Климат».

«Из них восемь досталось Северо-Западу и два Курилам», — отмечает Леус.

Рекорды установлены, в частности, в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, а также на севере Ленобласти — в Выборге. Там температура поднялась до 27,2 градуса, превысив предыдущий показатель 26,7 градуса, зарегистрированный в 1968 году.