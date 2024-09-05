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    Прокуратура Великобритании сняла с Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах

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    Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила уголовное дело против Харви Вайнштейна. Его обвиняли в сексуальном насилии над женщиной. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает The Independent.

    Согласно материалам дела, кинопродюсер Харви Вайнштейн дважды совершил нападение на 22-летнюю женщину в период с 31 июля по 31 августа в 1996 году. В связи с изученными доказательствами по делу сегодня, 5 сентября, прокуратура Великобритании заявила, что приняла решение прекратить уголовное преследование Вайнштейна.

    При этом глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Королевской прокурорской службы Фрэнк Фергюсон подчеркнул, что призывает всех потенциальных жертв сексуального насилия сообщать о нем в полицию для того, чтобы обеспечить дальнейшее преследование виновных в судебном порядке.

    Ранее Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда нижестоящей инстанции о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году.

    Напомним, в настоящее время 72-летний Харви Вайнштейн все еще отбывает тюремное заключение. Скандал вокруг кинопродюсера разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в сексуальных преступлениях. Всего о насилии рассказали около 100 женщин. В связи с этим королева Великобритании Елизавета II отозвала рыцарское звание американского кинопродюсера.

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    Харви ВайнштейнОбвиненияСексуальные домогательстваВеликобритания
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