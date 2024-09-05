Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила уголовное дело против Харви Вайнштейна. Его обвиняли в сексуальном насилии над женщиной. Об этом в четверг,
Согласно материалам дела, кинопродюсер Харви Вайнштейн дважды совершил нападение на
При этом глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Королевской прокурорской службы Фрэнк Фергюсон подчеркнул, что призывает всех потенциальных жертв сексуального насилия сообщать о нем в полицию для того, чтобы обеспечить дальнейшее преследование виновных в судебном порядке.
Ранее Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда нижестоящей инстанции о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании актрисы Джессики Манн
Напомним, в настоящее время 72-летний Харви Вайнштейн все еще отбывает тюремное заключение. Скандал вокруг кинопродюсера разгорелся в октябре
Прокуратура Великобритании сняла с Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах
Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила уголовное дело против Харви Вайнштейна. Его обвиняли в сексуальном насилии над женщиной. Об этом в четверг,
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