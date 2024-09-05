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    Жители двух домов в центре Петербурга останутся без горячей воды из-за аварии

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    Лужа кипятка, образовавшаяся у входа в отделение банка в Центральном районе Петербурга, стала результатом технологического нарушения. В течение завтрашнего дня на участке будут проводиться восстановительные работы, в домах частично ограничили водоснабжение, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 4 сентября.

    Вытекание горячей воды читатели «Фонтанки» заметили к вечеру у дома 32 по улице Чайковского. «По результатам диагностики, выявлено технологическое нарушение. Участок огорожен, предприняты необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении «Теплосети».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Для предотвращения более серьезных последствий технологического нарушения, подача горячей воды двум ближайшим зданиям ограничена на период восстановительных работ.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    АварияТеплосеть Санкт-ПетербургаГорячая вода
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