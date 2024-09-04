Дефицит таксистов в РФ к концу года составит 130 тысяч. Из-за ужесточения миграционной политики цены на поездки вырастут в десятки раз

К концу текущего года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси. Такие данные озвучил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель сервиса «Яндекс Такси» Антон Петраков.

По его словам, одной из причин нехватки таксистов является ужесточение миграционной политики, а следствием будет рост цен на поездки «на десятки процентов» в часы пик и в конце года при увеличении спроса.

Для восстановления притока водителей обсуждается введение экспериментального правового режима, упрощающего часть требований, и «обеление рынка» — создание комфортных условий для легальной работы мигрантов и быстрого оформления документов.

«Ситуация не улучшается. Мы должны конкурировать за кадры с другими отраслями, создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», заявил Петраков ( цитата по РБК).

В августе сообщалось, что из-за массовой депортации мигрантов в России не хватает курьеров.

Между тем, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что «низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие в РФ работать, не должны везти с собой семью, близких».