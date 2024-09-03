Рисковое селфи. Туристка упала с 12-метрового водопада Чучухур в Домбае и осталась жива

Туристка хотела сделать зрелищное селфи с водопада Чучухур близ Домбая в Карачаево-Черкесии, но отступилась и упала. 36-летняя девушка осталась жива после падения с 12-метровой высоты, сообщает во вторник, 3 сентября, пресс-служба МЧС России.
Ведомство поделилось кадрами, как пострадавшую спускают на носилках. Минимум шесть спасателей Домбайского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС несли девушку к поселку по горам, чтобы передать врачам. О том, в каком состоянии туристка на данный момент, не сообщается.
«Для селфи опасны выступы на экстремальной высоте», — предупреждает МЧС.
Селфи нередко становятся причиной несчастных случаев. И не всегда истории заканчиваются положительно. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как 16-летняя девушка упала в море во время попытки сделать селфи на фоне бушующего моря на юге Сахалина.
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