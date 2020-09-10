FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 08:49
7
Печать

Девочку, которая пыталась сделать селфи во время шторма, смыло волной

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

В городе Холмск на юге Сахалина 16-летняя девушка упала в море во время попытки сделать селфи на фоне бушующего моря.

Спасти её не удалось, сообщает 10 сентября ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района. «Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась», — цитирует агентство представителя службы.

Очевидцы записали случившееся на видео и выложили в интернет, оно вызвало общественный резонанс. Местные жители стали требовать оградить открытый пирс от моря с помощью перил.

Как пишет Vostok.Today, по словам очевидцев, девушка на пирсе подошла близко к краю прибрежной конструкции и повернулась к морю спиной. Приближающуюся волну она попросту не видела, а когда та утащила её в море, не смогла выбраться на берег. Как видно на ролике, волнам сложно противостоять даже крепким мужчинам, которые бросились ей на выручку, некоторые даже не смогли зайти в воду: волны сбивали их.

Спасатели вместе с очевидцами довольно быстро вытащили девушку на берег. Но откачать её не получилось. Она скончалась уже в больнице.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

dragvs
Опасно было спасать, надо вызывать спасателей сначала, а потом уже думать головой, хотите ли вы рисковать жизнью.
Alex000
Очевидный кандидат на премию Дарвина.
magellan
Если были бы перила, то она села бы на перила, и ее все равно смыло бы в море
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний