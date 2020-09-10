Девочку, которая пыталась сделать селфи во время шторма, смыло волной
В городе Холмск на юге Сахалина 16-летняя девушка упала в море во время попытки сделать селфи на фоне бушующего моря.
Спасти её не удалось, сообщает 10 сентября ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района. «Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась», — цитирует агентство представителя службы.
Очевидцы записали случившееся на видео и выложили в интернет, оно вызвало общественный резонанс. Местные жители стали требовать оградить открытый пирс от моря с помощью перил.
Как пишет Vostok.Today, по словам очевидцев, девушка на пирсе подошла близко к краю прибрежной конструкции и повернулась к морю спиной. Приближающуюся волну она попросту не видела, а когда та утащила её в море, не смогла выбраться на берег. Как видно на ролике, волнам сложно противостоять даже крепким мужчинам, которые бросились ей на выручку, некоторые даже не смогли зайти в воду: волны сбивали их.
Спасатели вместе с очевидцами довольно быстро вытащили девушку на берег. Но откачать её не получилось. Она скончалась уже в больнице.