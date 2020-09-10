В городе Холмск на юге Сахалина 16-летняя девушка упала в море во время попытки сделать селфи на фоне бушующего моря.

Спасти её не удалось, сообщает 10 сентября ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района. «Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась», — цитирует агентство представителя службы.

Очевидцы записали случившееся на видео и выложили в интернет, оно вызвало общественный резонанс. Местные жители стали требовать оградить открытый пирс от моря с помощью перил.