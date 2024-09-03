От звонка до звонка: где и какие школы открылись и строятся в Петербурге в 2024 году

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







В этом году к 1 сентября в Петербурге сдано 25 новых зданий школ, из них два — после реконструкции, сообщает комитет по образованию. По данным комитета по строительству, всего же в этом году планируется ввести в эксплуатацию 36 школ и 3 объекта, объединяющих детский сад и начальную школу. Из 39 объектов образования 24 возводятся на деньги инвесторов, а 5 — по новому варианту финансирования — концессии, остальные — за счет бюджета.



У комитета по образованию и комитета по строительству статистика не всегда совпадает, так как от завершения строительства школы до ее открытия может пройти какое-то время. Тем не менее строители всегда стремятся успеть к 1 сентября, поэтому в августе новостей о сдаче в эксплуатацию новых школ как никогда много. В этом году (если считать по вводу в эксплуатацию) в городе стало больше на 4 015 мест в детских садах, добавилось 19 544 места для школьников, еще 370 мест для детсадовцев и 596 мест для учеников начальных классов появилось в совмещенных объектах.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по строительству Санкт-Петербурга, к 1 сентября завершились работы в 22 средних учебных заведениях, из них 6 школ и один колледж построены по городской адресной инвестиционной программе (АИП) за счет бюджета (два проекта — это реконструкция существующих зданий), а 14 — за счет средств строительных компаний, также инвесторы построили и два совмещенных объекта образования (город — одно). До конца года девелоперы должны ввести в эксплуатацию еще 10 школ, а также 5 объектов по концессии. Отметим, что все объекты образования передаются городу, причем происходит это в соответствии с соглашением, заключенным городом по разным схемам: безвозмездно передадут городу 8 школ, 7 будет выкуплено с участием федерального софинансирования, 8 выкупит город, одно здание будет арендовано.



Примерно такой же расклад и по детским садам: всего в Петербурге планируется ввести 36 детских садов, из них уже завершилось строительство 19, остальные должны быть достроены до конца года. Из общего объема введены по АИП 6 дошкольных учреждений, инвесторы построили 13 садиков, до конца года девелоперы завершат строительство еще 15 ДОУ, город достроит еще два садика. Большинство садов передаются городу на безвозмездной основе, следует из материалов комстроя.



«Поскольку доходы бюджета Санкт-Петербурга еще в прошлом году перевалили за один триллион сто миллиардов рублей, считаю, что у города есть финансовые возможности строить социальные объекты из средств бюджета, — прокомментировал Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». — Но петербургские девелоперы, имея репутацию социально ответственного бизнеса, с пониманием относятся к тому, что финансов на все планы у города может не хватать. Поэтому они с готовностью взяли на себя строительство таких объектов — строят садики и школы в соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования. Более того, застройщики не только создают всю необходимую социальную и транспортную инфраструктуру, но и продолжают развивать её даже после завершения стройки».



Стоит отметить, что в соответствии с Адресной инвестиционной программой на строительство дошкольных учреждений из бюджета в 2024 году выделяется 7,7 млрд рублей, на школы — 34,2 млрд рублей, а также еще 5,7 млрд рублей — на создание дополнительных мест в школах в связи с ростом числа обучающихся. Итого: 47,6 млрд рублей, включая 2,8 млрд из федерального бюджета.



Если говорить о том, где открылись новые школы в этом году, то в лидерах Выборгский и Приморский районы — по 4 учебных заведения. Три новых здания открылось в Московском и Красносельском районах (плюс в последнем после капремонта открыли корпус лицея № 369). По одной школе открыли двери в Пушкинском, Невском, Красногвардейском, Колпинском, Калининском, Василеостровском и Адмиралтейском районах.



Что построено и строится

С началом учебного года открылось 7 образовательных объектов, построенных холдингом Setl Group. Это две школы — в Красносельском и Приморском районах — в общей сложности на 2 750 учеников, а также 5 детских садов более чем на 1 000 малышей — они открылись в Выборгском, Московском, Красносельском и Фрунзенском районах. «До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 5 детских садов и 4 общеобразовательные школы в пяти районах города, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — На сегодняшний день Setl Group ведет строительство 19 социальных объектов на 11 245 мест — это 11 детских садов и школ».



На улице Шишкина в Выборгском районе начала работать новая школа на 1 750 мест, построенная компанией «Главстрой Санкт-Петербург», — это уже шестое среднее образовательное учреждение в проекте «Северная долина» и самое крупное среди всех соцобъектов застройщика. Как рассказала Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург», еще две школы и десятый детский сад на Парнасе будут сданы до конца 2025 года. Сейчас в «Северной долине» работают уже 8 детских садов (один должны запустить в ближайшее время) и — со вчерашнего дня — 6 школ. В Приморском районе, в ЖК «Юнтолово», построены 3 детских сада и 2 школы. Помимо этого на разных этапах строительства находятся 3 детских сада и школа.



Кроме того, «ГК Алькор» (входит в компанию «Главстрой Санкт-Петербург») осенью завершает строительство лицея на 550 мест на Цитадельской дороге в Кронштадте — школа входит в состав ЖК «Кронфорт». «Социальную инфраструктуру начали возводить раньше жилья: учебное учреждение сдается уже в этом году, в то время как малоэтажные дома будут построены в 2026 году, — отметил Сергей Сергеев, директор жилых и инфраструктурных проектов ЖК «Кронфорт». — В результате жителям не придется ждать появления соцобъектов. Помимо лицея мы также построим два детских сада на 150 и 50 мест соответственно».



В Приморском районе — в жилом комплексе ЦДС Dreamline — 2 сентября открылась школа, построенная Группой ЦДС. Также, как рассказала Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, в сентябре откроется детский сад на 280 мест в квартале Parkolovo в Выборгском районе Петербурга, а до конца года будет введен детский сад на 325 мест в ЖК «Город Первых» в Новосаратовке.



В 2024 году Группа ЦДС приступила к строительству пяти новых соцобъектов. Среди них школа на 834 места в ЖК «Мурино Space» (завершение — II квартал 2026 года), в этом же комплексе до конца 2024 года планируется достроить детский сад на 180 мест. В квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная речка» в январе началось строительство школы с двумя бассейнами на 1 320 мест — она будет введена в эксплуатацию в 2026 году. Также в этом ЖК ЦДС ведет строительство детского сада с бассейном на 530 мест, который должны ввести в 2025 году.



Этим летом сдала школы на 1 650 и 825 мест в Невском и Красносельском районах «Группа ЛСР» — они «выросли» на территории кварталов «Цивилизация» и «Морская миля» и распахнули свои двери для учащихся этой осенью, рассказал директор по строительству «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Сергей Румянцев. В начале этого года для детей заработал детский сад на 320 мест в составе ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове. Всего в День знаний свои двери распахнули шесть социальных объектов, построенных «Группой ЛСР», — два детских сада общей вместимостью 580 воспитанников и четыре школы, рассчитанные на 3 675 учащихся. Среди них — первая на Васильевском острове школа, построенная с нуля за 35 лет. Ее вместимость — 375 мест. «Это первое общеобразовательное учреждение на намывных территориях, которые, как известно, долгое время испытывали недостаток в социальной инфраструктуре. Сейчас мы вместе с городскими властями ударными темпами сокращаем этот дефицит», — прокомментировал Сергей Румянцев.



На улице Архитектора Белова в Парголово приняла учеников новая школа на 1 125 мест, построенная Группой компаний КВС. На Новгородском проспекте в Шушарах введен в эксплуатацию детский сад на 440 мест, построенный СК «Дальпитерстрой», — это четвертый отдельно стоящий садик застройщика в Шушарах.



На Альбуминной улице в Адмиралтейском районе открылась новая школа на 825 учеников, которую построила Группа «Эталон» в жилом квартале «Галактика». Как сообщили в компании, учреждение было введено на 5 месяцев раньше установленного срока. Также в ЖК «Галактика» ведется строительство детского сада с бассейном на 260 мест со сроком ввода в ноябре 2024 года.



Андрей Бородин, директор по строительству Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, рассказал, что в жилом комплексе «Аквилон ZALIVE» на намыве Васильевского острова в IV квартале этого года будет сдан уже второй детский сад, а до середины 2025 года там будет завершена постройка школы. «Ещё до конца 2024 года мы вводим в строй детский сад в Невском районе, в составе проекта «Аквилон SKY», ДОУ в «FoRest Аквилон» в Приморском районе, ещё один неподалеку от 4YOU в Московском районе и в городе Кудрово Ленинградской области, на территории «Аквилон Stories», — добавил он.



ГК «А101», которая реализует свои проекты в Ленобласти, стартовала в развитии социальной инфраструктуры с капитального ремонта школы в Лаголово. «Эта школа была построена в 1986 году, и с тех пор в ней не проводился капитальный ремонт крыши, — рассказала Юлия Чернец, директор дирекции «Социальные объекты» ГК «А101». — Обследование показало, что сейчас кровля находится в удовлетворительном состоянии, но многие элементы требуют капитального ремонта или замены. В течение летних каникул ГК «А101» совместно с группой «Самолет» полностью заменила конструкцию кровельного пирога, примыканий и систему молниезащиты. Протекание крыши теперь исключено. Кроме того, мы провели косметический ремонт классов, расположенных на последнем этаже школы». Кроме того, совместно с руководством школы специалисты Группы разработали план, который поможет увеличить ее вместимость примерно на 200 учеников, — это важно для жителей первых очередей проекта «А101 Лаголово», отметила Юлия Чернец.



В поселке Новоселье Ломоносовского района накануне учебного года началось строительство новой школы в ЖК «NEWПИТЕР» на 1 300 мест — Объединение «Строительный трест» планирует завершить ее в 2027 году.



Какие школы строят сегодня

Нужно отметить, что застройщики зачастую не только возводят стены, но и участвуют в оборудовании школ. Так, по словам Ольги Трошевой, часть необходимого оборудования для соцобъектов приобретается компанией — например разнообразные станки для школьных мастерских. «А в общеобразовательной школе № 573 в Приморском районе по просьбе губернатора совместно с правительством Петербурга мы организовали особый высокотехнологичный класс — первый в городе класс виртуальной реальности для уроков по ОБЖ, — рассказала она. — Каждый ученик в классе обеспечен VR-очками, а специальное программное обеспечение позволяет школьникам погрузиться в ту или иную потенциально опасную ситуацию (пожар, стихийное бедствие и др.). Занятия проходят в формате квеста — на уроках ребята учатся быстро принимать решения в сложных условиях».



Среди необычных «фишек» в детских садах Setl Group Ольга Трошева отметил соляные комнаты, площадки для изучения правил дорожного движения и обучающие метеорологические станции, а в детских садах на Октябрьской набережной будут небольшие огороды с теплицей, чтобы малыши могли сами ухаживать и наблюдать за посадками. Что касается школ, то холдинг реализует новый проект — Лицей Setl, первый из которых будет построен на Кубинской улице ко II кварталу 2025 года. Кроме современного оборудования, включающего телестудии, лаборатории, театральные классы, здесь планируется внедрить новый подход к обучению — индивидуальную работу с детьми, поддержку тьюторов и психологов, дополнительное образование для выбора профессии. Такие Лицеи Setl появятся также на Пулковском шоссе — в «Парадном ансамбле», в Пушкинском районе — в ЖК Univer City, и в «Городе Звезд» — в Новосаратовке Всеволожского района, а затем и в других проектах холдинга.



Застройщики уделяют внимание и архитектуре будущих учебных заведений. «Архитектурно-градостроительный облик здания в целом, как и его наполнение, определяется совместно с главным архитектором Санкт-Петербурга и районным архитектором, — рассказал Андрей Бородин. — Мы учитываем мнение профессионалов, которым предстоит там работать, поэтому интерьеры наших школ и детских садов согласовываются на стадии дизайн-проекта с будущим директором учебного заведения».



«Мы строим свои школы на основании самых современных российских и мировых архитектурных и педагогических наработок, — продолжила Юлия Чернец. — В частности, в зданиях мы максимально эффективно проектируем пространство». Например, актовый зал, который обычно используется довольно редко, уступает место просторному многофункциональному атриуму, в котором могут проходить выступления, кинопоказы, лекции и занятия на несколько классов. Также он является настоящим сердцем школы, где дети любят общаться друг с другом или получают возможность побыть одному, подзарядив смартфон. Классные помещения в школах трансформируемые — в зависимости от учебной задачи в них можно разбиться на небольшие группы или, наоборот, объединить несколько классов. В учебном процессе можно задействовать даже коридор — стены в школах ГК «А101» выполнены из прозрачного материала, и учитель не теряет контакт с учениками.



«Самое интересно, что за счет продвинутых архитектурных решений площадь школ, как правило, на 30 % ниже, чем у типовых, — комментирует Юлия Чернец. — И на столько же ниже затраты на их возведение. Эту разницу мы можем направить на техническое оснащение школ, устанавливая в них самое современное оборудование. Это особенно важно для современной молодежи, которая уже не воспринимает сухое получение знаний и зубрежку».



Тему атриумов поддержал и Сергей Сергеев — в лицее в Кронштадте появится первый в Петербурге актовый зал-трансформер со стеклянным потолком. «Помещение будет очень объемным и светлым за счет большой высоты, стеклянного потолка и витражного остекления, — пояснил он. — Отсутствие «классической» крыши делает его схожим с атриумом. Воздушность зала подчеркивает и отсутствие постоянных стен: вместо них будут складные раздвижные перегородки. Во время мероприятий они могут отделить помещение от остальных, а на переменах помогут создавать единое пространство для учащихся. Интересным решением в атриуме также стала лестница-трибуна. В зависимости от задачи она может служить сиденьями для зрителей, способом попасть на сцену или рекреационной зоной, где дети будут иметь возможность отдохнуть и пообщаться со сверстниками». Само здание по форме нетиповое и напоминает корабль.



«Мы стараемся делать все свои социальные объекты современными и стильными, при этом вписывая их в архитектуру квартала, — комментирует Наталья Кукушкина. — В ряде случаев здания передаются муниципалитетам со всем монтируемым и не монтируемым оборудованием. В других случаях девелопер передает «коробку» — готовое здание со встроенным оборудованием (кухонный и медицинский блоки и т.д.)».



По ее словам, интерьеры социальных объектов согласуются с конечным пользователем — комитетом по образованию.



«У них могут быть вопросы или предложения к представленному девелопером проекту, — добавила она. — Наши проекты не подвергаются серьезной переработке. В соответствии с современными дизайнерскими тенденциями мы делаем их максимально светлыми, адаптивными, добавляем элементы декоративных росписей, чтобы оживить пространство. В вопросах дизайна одним из важных условий является соблюдение баланса, чтобы не перегрузить проект».



Наполнение школ — это не только оборудование, но и образовательные программы.



«Если мы берем за основу, что современная школа обеспечивает учащихся хорошей образовательной базой, то девелоперы, проверяющие органы, соответствующие комитеты должны использовать все доступные ресурсы для комплектации сооружений, — отмечает Анна Лях. — «Главстрой Санкт-Петербург», со своей стороны, открыт к сотрудничеству как с федеральными центрами дополнительного образования, с высшими учебными заведениями и ссузами, так и с педагогами, которые затем приходят в построенные школы работать. Это не навязанная кем-то социальная нагрузка, а наша инициатива, вклад в развитие подрастающего поколения». К примеру, в одной из школ экорайона действует центр обучения основам цифровых дисциплин «Техноспейс».



Так, «Главстрой Санкт-Петербург» сотрудничает с вузами и ссузами. Сейчас в школах «Северной долины» планируется запустить пилотный проект строительных классов. С 8-го класса ученики будут изучать строительные дисциплины, в 9-м классе получат рабочую профессию на выбор, например маляра-штукатура или ландшафтного дизайнера. «Для тех, кто захочет поступать в колледж после 9-го класса, обучение в школе будет преимуществом, возможно даст дополнительные баллы при поступлении, — о таком формате работы застройщик также ведет переговоры с ссузами-партнерами, — говорит Анна Лях. — Те, кто продолжит обучение до 11-го класса, будут более углубленно изучать профессии, связанные с моделированием и BIM-технологиями. То есть после окончания школы помимо аттестата о среднем образовании у детей будут освоены еще две профессии».



Социальная нагрузка

Председатель комитета по строительству Игорь Креславский говорит, что за последние 5 лет было построено около 400 социальных объектов. «Теперь школы и детские сады возводятся без форсирования, в плановом порядке, параллельно со строительством жилья», — добавил он. Он отметил, что с начала работы Градостроительной комиссии при реализации проектов жилья все социальные обязательства со стороны строительных компаний выполняются в полном объеме и в срок, в результате количество новых социальных объектов, построенных за счет инвесторов, выросло в разы.



«Уровень социальной нагрузки для девелоперов на сегодняшний день достаточно высокий, — говорит Сергей Румянцев. — Сейчас в Петербурге нельзя согласовать строительство жилого комплекса без сопутствующей инфраструктуры. «Группа ЛСР» как ответственный застройщик всегда комплексно подходила к реализации своих проектов, особенно в части обеспечения их детскими садами и школами. Мы планируем этапы строительства таким образом, чтобы новоселы имели возможность отдать своих детей в детский сад или школу на территории ЖК сразу же после получения ключей». Всего за время своего существования компания возвела более 50 соцобъектов в Петербурге и Ленинградской области, в том числе поликлиники и образовательные центры.



«Отношение девелоперов к возведению инфраструктуры изменилось, — комментирует Анна Лях. — Сегодня детские сады и школы становятся одним из ключевых преимуществ проекта. Уровень развития социальной инфраструктуры имеет прямое влияние на уровень спроса в новых жилых комплексах. Согласно нашим внутренним опросам клиентов, школа и детский сад в шаговой доступности входят в топ-5 обязательных критериев при выборе жилья. Каждый родитель хочет провожать своего ребенка в детский сад и школу, которые расположены во дворе дома. Это комфортно и безопасно».



«Система, когда девелоперы строят объекты социальной инфраструктуры, а потом передают их на баланс субъекта Федерации, является уже сложившейся, ее приняли и регуляторы, и девелоперы, — отметила Юлия Чернец. — Современный покупатель уже не готов рассматривать просто приобретение жилья как таковое без прилагающейся к нему социальной инфраструктуры».

