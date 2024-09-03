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    Один автобус сбил 24 пешехода в Китае. Погибли 11 детей и родителей

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    Страшная авария произошла утром 3 сентября в китайском городе Тайань (провинция Шаньдун).

    Как сообщает Центральное телевидение Китая, в 7:27 водитель школьного автобуса на подъезде к перекрёстку потерял управление и наехал на группу родителей и детей, стоявших у дороги. Всего он сбил 24 человека. На месте скончались шесть родителей и пятеро школьников. Один человек находится в критическом состоянии, 12 — в стабильном.

    «Водитель, виновный в ДТП, установлен органами общественной безопасности, причины аварии выясняются», — отмечается в сообщении.

    Город Тайань лежит у подножия самой почитаемой из пяти священных даосских гор в Китае — горы Тайшань.

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