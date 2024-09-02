    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    Власти Петербурга планируют расширить промзону «Ржевка». Там разместят новые производства

    1094
    обсудить

    В промзоне «Ржевка» появятся новые промышленные производства. Как сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного, необходимые изменения в документацию по планировке квартала 25А в Красногвардейском районе утверждены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

    Эта территория ограничена Ладожским направлением железной дороги и двумя проектируемыми улицами. «Изменения необходимы для развития неиспользуемых территорий производственной зоны «Ржевка» и полноценного вовлечения их в хозяйственный оборот», — сообщили там.

    Промзоной уже заинтересовались производитель спецтехники «Митракс», а также предприятия, выпускающие компоненты силовой гидравлики, светодиодных светильников, испытательных климатических камер.

    Ранее сообщалось, что участки второй-третьей очереди «Ржевки» будут предоставляться в рамках механизма по МАИП (статус масштабного инвестиционного проекта позволяет получить землю без конкурса для строительства промпредприятий.Прим.ред.).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close