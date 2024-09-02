Власти Петербурга планируют расширить промзону «Ржевка». Там разместят новые производства

В промзоне «Ржевка» появятся новые промышленные производства. Как сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного, необходимые изменения в документацию по планировке квартала 25А в Красногвардейском районе утверждены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.



Эта территория ограничена Ладожским направлением железной дороги и двумя проектируемыми улицами. «Изменения необходимы для развития неиспользуемых территорий производственной зоны «Ржевка» и полноценного вовлечения их в хозяйственный оборот», — сообщили там.