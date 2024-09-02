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    Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы Ростеха. Среди них — коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов

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    Мосгорсуд 2 сентября смягчил приговор трем фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    С применением статьи 64 УК РФ приговор в отношении Бигаева и Кузьмина смягчен до 5 лет, в отношении Суханова — до 5 лет 6 месяцев, говорится в сообщении.

    Все трое были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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