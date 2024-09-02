Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы Ростеха. Среди них — коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов

Мосгорсуд 2 сентября смягчил приговор трем фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



С применением статьи 64 УК РФ приговор в отношении Бигаева и Кузьмина смягчен до 5 лет, в отношении Суханова — до 5 лет 6 месяцев, говорится в сообщении.

Все трое были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.