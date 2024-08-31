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Происшествия Утомлённая детскими играми петербурженка обожгла глаза второкласснику на Петроградской стороне

Утомлённая детскими играми петербурженка обожгла глаза второкласснику на Петроградской стороне

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6 комментариев

Ватага детей, резвящихся в Петроградском районе Петербурга, вызвала гнев местной жительницы. Быть тише на детской площадке она требовала с баллончиком в руках.

Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, семилетнего второклассника с ожогом глаз в детской больнице осматривали два дня назад. Мальчику пришлось обратиться за медицинской помощью после прогулки на детской площадке.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вместе с другими детьми он играл на Съезжинской улице, 25, пока незадолго до восьми часов вечера тишины не потребовала незнакомая женщина. Недовольная гвалтом, она распылила содержимое баллончика в лицо мальчика.

Звонившие в полицию очевидцы рассказали, что компанию боровшейся за спокойствие составлял мужчина. К приезду полицейских никого из них во дворе уже не было, но избежать поездки в отдел женщине не удалось. 58-летнюю неработающую жительницу Зверинской улицы задержали накануне. Пока она получила протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 12:58
Денацификацию проводила?
Chinalove
31 августа 2024, 14:22
Старуха совсем озверела. Её годы давно прошли, вот и бесится теперь на чужую молодость.
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