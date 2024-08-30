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    В Госдуму внесли законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет

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    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет на 2025 год. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

    В законопроекте со ссылкой на данные Росстата о продолжительности жизни предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год на 270 месяцев.

    В пояснительной записке также приводятся предварительные данные Росстата за 2023 год. Согласно им, численность мужчин в России в возрасте 60 лет составила более 851 тысячи человек, а женщин в возрасте 55 лет - более 941 тысячи.

    Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ добавил, что показатель «ожидаемый период выплаты» применяется при расчете накопительной пенсии для мужчин с 60 лет, а для женщин - с 55 лет.

    Накопительная пенсия - ежемесячная выплата из средств системы обязательного пенсионного страхования. Накопления формируются страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, то есть Пенсионным фондом РФ.

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