Садовую улицу ждут новые ограничения на стыке сезонов

Новые ограничения и перекрытия из-за различных работ ждут водителей в десяти районах Петербурга. Они вступят в силу с 31 августа по 3 сентября, в том числе на Садовой улице, Приморском проспекте и Светлановской площади, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



Адмиралтейский район

Из-за реконструкции кабельной сети с 31 августа по 1 сентября ограничат движение по Садовой улице у пересечения с Кокушкиным переулком и закроют участок Кокушкина переулка от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Объехать его можно будет по самой Садовой, затем по набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.

Источник: ГАТИ Петербурга







А с 2 по 6 сентября ограничат проезд по участку Садовой улицы от Кокушкина переулка до Сенной площади.

Источник: ГАТИ Петербурга







Выборгский район

С 31 августа по 1 сентября из-за ремонта трамвайных путей перекроют разворот на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей в сторону проспекта Энгельса. Объезд предусмотрен по проспектам Испытателей и Энгельса, Светлановской площади и Богатырскому проспекту. Также напомним, что до 1 сентября ограничен проезд по Светлановской площади, включая пересечения с проспектами Испытателей, Энгельса, Светлановским и 2-м Муринским.

Источник: ГАТИ Петербурга







С 2 по 15 сентября ремонт дорожного покрытия ограничит движение по Парголовской улице от 1-го Муринского проспекта до улицы Капитана Воронина. Также напомним, что до 18 сентября ограничен проезд по 1-му Муринскому проспекту от Студенческой улицы до улицы Карбышева, включая перекресток с Полюстровским проспектом и улицей Харченко.

Источник: ГАТИ Петербурга







Колпинский район

С 1 сентября по 6 октября в Петро-Славянке для прокладки инженерных сетей закроют движение по улице Труда в направлении от Клубной улицы к Советскому проспекту.

Источник: ГАТИ Петербурга







А в Колпино с 2 по 3 сентября для ремонта дороги перекроют Тверскую улицу от улицы Ижорского Батальона до улицы Ремизова. Объехать участок можно будет по Красной улице, набережной Комсомольского канала, Октябрьской и Оборонной улицам. Кроме того, до 23 сентября ограничено движение по участку Тверской улицы от набережной Комсомольского канала до Оборонной улицы, включая перекрестки.

Источник: ГАТИ Петербурга







Курортный район

В Песочном с 2 по 11 сентября для прокладки газопровода закроют движение у дома 131, литера А, по межквартальному проезду от Краснофлотской улицы до Ленинградской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга







Московский район

С 8 часов утра 1 сентября до 10 часов вечера 21 сентября из-за ремонта дороги ограничат движение по Ташкентской улице от Парфеновской улицы до Московского проспекта.

Источник: ГАТИ Петербурга







Петроградский район

С 8 утра 1 сентября до 8 утра 2 сентября дорожный ремонт перекроет движение по Троицкой площади П. С., Петровской улице и Мичуринской улице у пересечений с Петровской набережной. Объезд предусмотрен по Каменноостровскому проспекту, улице Куйбышева, Петроградской набережной и Мичуринской улице. Также напомним, что до 8 часов утра 2 сентября ограничен проезд по Петровской набережной от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

Источник: ГАТИ Петербурга







Приморский район

С 31 августа по 1 сентября из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение по Приморскому проспекту от Туристской улицы до Яхтенной улицы, включая перекрестки с Туристской и Беговой улицами. Объехать можно будет по Приморскому шоссе, улице Савушкина, Яхтенной и Туристской улицам и Приморскому проспекту. Как сообщает «Организатор перевозок», на время ограничений автобусы № 112, 120, 134А, 134Б, 216 и 303 будут ходить по измененным трассам.

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А с 2 по 3 сентября перекроют участок Приморского проспекта от улицы Савушкина до Туристской улицы. Объехать его можно будет по Приморскому шоссе, улице Савушкина, Яхтенной улице, Туристской улице и Приморскому проспекту. В эти дни трассы изменят автобусы № 134А и 134Б.

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Помимо этого, напомним, что до 3 сентября ограничено движение по участку Приморского проспекта от улицы Савушкина до Яхтенной улицы, включая перекрестки.

С 1 по 7 сентября дорожный ремонт перекроет участок Ланской улицы от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка. Объезд предусмотрен по Ланскому шоссе, Омской, Новосибирской и Школьной улицам, Карельскому переулку, улице Матроса Железняка, Коломяжскому проспекту и набережной Черной речки.

Источник: ГАТИ Петербурга







Пушкинский район

В поселке Александровская с 31 августа по 5 сентября для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по улице Редкое Кузьмино от улицы Возрождения до Усть-Славянского шоссе и закроют проезд по улице Редкое Кузьмино в направлении от улицы Дружбы к улице Третьей Пятилетки. Объезд предусмотрен по улице Дружбы, Южной улице, улицам Третьей Пятилетки и Редкое Кузьмино, Пулковской улице, улице Мира и улице Встреч.

Источник: ГАТИ Петербурга







Фрунзенский район

Для реконструкции теплосети с 31 августа по 1 сентября закроют движение по улице Фучика у пересечения с Будапештской улицей. Объехать участок можно будет по улице Салова, Бухарестской и Белградской улицам, улице Турку и Будапештской улице.

Источник: ГАТИ Петербурга







Центральный район

С 3 по 24 сентября для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по проспекту Бакунина у пересечения с Новгородской улицей.

Источник: ГАТИ Петербурга





