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    Две тысячи школьников получили документ о первой профессии. Часть из них проходили практику, помогая раненным бойцам СВО

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    Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в ходе прямой линии с горожанами на телеканале «Санкт-Петербург» 29 августа рассказала о результатах пилотного проекта по получению школьниками первой профессии. По ее словам, чиновники выдали уже две тысячи документов, подтверждающих профильное обучение, часть из них свидетельствует о получении профессии младшей медсестры или медбрата.

    «Понятно, что им 16–17 лет, но с этим документом можно идти работать», — отметила вице-губернатор. Она рассказала, что школьники также проходили практику в больнице Святителя Луки: «Конечно, они не производили медицинских манипуляций. Но детки отработали в июле и августе в реабилитационном отделении, где восстанавливаются наши бойцы, вернувшиеся с СВО».

    Школьники отвозили их на перевязку, помогали дойти до столовой, сопровождали на процедуры. «Бойцы рассказывали, что когда на отделение пришли дети, они были в легком шоке. Потому что никогда 16-летних девчонок там не было. Но они буквально через три дня подружились», — добавила Потехина.

    По словам вице-губернатора, в следующем году школьникам также предложат получать дополнительную профессию вожатого, разгружая педагогов в летних лагерях.

    Отметим, что пилотный проект «Первая профессия» запустили в Петербурге в прошлом году — тогда профильную подготовку прошли около 500 человек. Вместе со школьным аттестатом они получили свидетельство о профподготовке. В новом учебном году школы готовы обучить 10 тысяч детей. В Смольном заявляли, что к 2030 году «каждый старшеклассник может выйти из школы с документом о первой профессии на руках».

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