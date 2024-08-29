Две тысячи школьников получили документ о первой профессии. Часть из них проходили практику, помогая раненным бойцам СВО

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в ходе прямой линии с горожанами на телеканале «Санкт-Петербург» 29 августа рассказала о результатах пилотного проекта по получению школьниками первой профессии. По ее словам, чиновники выдали уже две тысячи документов, подтверждающих профильное обучение, часть из них свидетельствует о получении профессии младшей медсестры или медбрата.



«Понятно, что им 16–17 лет, но с этим документом можно идти работать», — отметила вице-губернатор. Она рассказала, что школьники также проходили практику в больнице Святителя Луки: «Конечно, они не производили медицинских манипуляций. Но детки отработали в июле и августе в реабилитационном отделении, где восстанавливаются наши бойцы, вернувшиеся с СВО».