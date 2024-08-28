Уже в сентябре? Посмотрите, как выглядит станция метро «Горный институт»

Корреспондент «Фонтанки» посмотрел, как выглядит стройплощадка станции метро «Горный институт» в последние дни августа. Смольный собирался закончить там работы в сентябре.
Судя по фото, идет отделка двух выходов из подземного вестибюля станции, за дверями видны эскалаторы. Параллельно рабочие благоустраивают территорию.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о строительстве станции: «Метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы». Об аналогичных планах заявлял и сам «Метрострой Северной столицы», а строительный вице-губернатор Николай Линченко и вовсе заявлял, что ввод станции ожидается к 1 сентября. Уже очевидно, что последнее предсказание не сбылось и пока нет понимания, состоится ли открытие станции в сентябре или будут только завершены строительно-монтажные работы.
«Петербургский метрополитен» недавно заказал партию жетонов, приуроченную к открытию «Горного института», поставка запланирована в 2024 году. Это будет единственная станция, которую запустят до конца года. Открытие «Казаковской» и «Путиловской» перенесено на 2025-й, а «Театральная», которая расположена между «Спасской» и «Горным институтом», обзаведется выходом на поверхность только через несколько лет.
В последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в 2019 году, когда участок Фрунзенского радиуса до «Шушар» и депо «Южное» запустили сразу после выборов губернатора.