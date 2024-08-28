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Афиша Plus Кейси Аффлек и Лоуренс Фишбёрн столкнутся с пугающим космосом в фантастическом триллере «Ускорение»

Кейси Аффлек и Лоуренс Фишбёрн столкнутся с пугающим космосом в фантастическом триллере «Ускорение»

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5 сентября в прокат выходит триллер шведского режиссера Микаэля Хофстрёма «Ускорение». Сюжет вращается вокруг команды астронавтов, которые на космическом корабле «Одиссей-1» летят к спутнику Сатурна Титану. Путешественники, проснувшись после гибернационного сна, обнаруживают, что забыли важнейшие детали своих жизней. Напряженность на корабле растет, и задание оказывается под угрозой. Но возможно, что всё это было частью изначального плана.

Фильм снимался на студии в Венгрии. Фрэнкса, капитана экипажа, сыграл Лоуренс Фишбёрн («Матрица», «Джон Уик»), а еще одного астронавта, Джона, — лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» Кейси Аффлек, младший брат Бена Аффлека. Еще одну героиню, Зоуи, сыграла Эмили Бичем, получившая награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Маленькая Джо», а также игравшая в «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн и «Круэлле» Крейга Гиллеспи.

Режиссер фильма Микаэль Хофстрём прежде всего известен своим хоррором «1408» по рассказу Стивена Кинга — и биографической драмой «Зло», номинированной на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

18+

Матвей Пирогов

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