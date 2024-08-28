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Происшествия Дуров может находиться в особой тюрьме в пригороде Парижа

Дуров может находиться в особой тюрьме в пригороде Парижа

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22 комментария

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, расположенном в пригороде Парижа. Об этом 28 августа пишет РИА Новости со ссылкой на французские источники.

«Учитывая, что расследование его дела поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством, Дуров может находиться там», — сказал собеседник агентства.

Основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. После этого французские власти не выдавали информацию о его местонахождении. Срок предварительного задержания бизнесмена продлен до максимально возможного — 96 часов. Он истекает сегодня в 21:00 мск. До этого момента Дурову должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. В суде Парижа журналисту РИА Новости пояснили, что не знают, когда и где может пройти заседание для определения дальнейшей судьбы Дурова. Сообщалось, что к бизнесмену могут быть вопросы по ряду правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам. Президент Франции Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. 28 августа стало известно, что шесть лет назад он предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, от чего Дуров отказался.

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Комментарии
22
280896530
28 августа 2024, 10:28
Нечем новостную ленту заполнять? Или это разнорядка сверху? Обычным людям все эти приключения Павла совсем не интересны в таких количествах.
mwr
28 августа 2024, 11:14
как-то по путинско-российски французы себя ведут - захватили человека, изолиравали от окружаешего мира и делают с ним что хотят.
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