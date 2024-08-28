Дуров может находиться в особой тюрьме в пригороде Парижа

Основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. После этого французские власти не выдавали информацию о его местонахождении. Срок предварительного задержания бизнесмена продлен до максимально возможного — 96 часов. Он истекает сегодня в 21:00 мск. До этого момента Дурову должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. В суде Парижа журналисту РИА Новости пояснили, что не знают, когда и где может пройти заседание для определения дальнейшей судьбы Дурова. Сообщалось, что к бизнесмену могут быть вопросы по ряду правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам. Президент Франции Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. 28 августа стало известно, что шесть лет назад он предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, от чего Дуров отказался.