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Спорт «Зенит» представил в филармонии нового нападающего Лусиано Гонду

«Зенит» представил в филармонии нового нападающего Лусиано Гонду

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2 комментария

Футбольный клуб «Зенит» представил своего нового форварда Лусиано Гонду в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Событие было приурочено к 80-летию со дня завоевания клубом первого трофея — Кубка СССР 1944 года. Во время мероприятия болельщики могли увидеть сам трофей, насладиться оркестровым исполнением «Вечерней песни» композитора Василия Соловьева-Седого, а также познакомиться с новичком команды из Аргентины.

«Презентация была чем-то совершенно особенным. Подобного опыта у меня еще не было, и, судя по масштабу, я понимаю, насколько великий клуб я представляю», — поделился Гонду своими впечатлениями на мероприятии.

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Напомним, что контракт с 23-летним игроком подписан на четыре года с возможностью продления на один сезон. До перехода в «Зенит» Гонду играл за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года, где успел провести 38 матчей, забить 14 голов и сделать пять результативных передач.

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Аргентинос Хуниорс Лусиано Гонду Зенит Нападающий
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Комментарии
2
Noid
27 августа 2024, 19:49
Следующее представление в консерватории или в зоопарке?
Ялик
27 августа 2024, 20:13
Своих спотосменгв нет, надо завозить иностранцев и деньги ввводить через низ зарубеж....
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