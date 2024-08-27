«Зенит» представил в филармонии нового нападающего Лусиано Гонду

Футбольный клуб «Зенит» представил своего нового форварда Лусиано Гонду в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Событие было приурочено к 80-летию со дня завоевания клубом первого трофея — Кубка СССР 1944 года. Во время мероприятия болельщики могли увидеть сам трофей, насладиться оркестровым исполнением «Вечерней песни» композитора Василия Соловьева-Седого, а также познакомиться с новичком команды из Аргентины.

«Презентация была чем-то совершенно особенным. Подобного опыта у меня еще не было, и, судя по масштабу, я понимаю, насколько великий клуб я представляю», — поделился Гонду своими впечатлениями на мероприятии.

Напомним, что контракт с 23-летним игроком подписан на четыре года с возможностью продления на один сезон. До перехода в «Зенит» Гонду играл за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года, где успел провести 38 матчей, забить 14 голов и сделать пять результативных передач.

