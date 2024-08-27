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Происшествия Ролевая игра в лесу со студенткой из Петербурга чуть не свела в могилу участника фестиваля «Тьма»

Ролевая игра в лесу со студенткой из Петербурга чуть не свела в могилу участника фестиваля «Тьма»

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4 комментария

Студентка одного из петербургских вузов подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему партнеру по ролевой игре. Предположительно, «игра на ножах» произошла под покровом ночи в Приозерском районе Ленобласти на музыкальном фестивале «Тьма», пишет 27 августа 47news.

По предварительным данным, события развивались в ночь на 24 августа, когда пара, находясь под воздействием алкоголя, решила уединиться в лесу недалеко от фестиваля. Вскоре 20-летняя девушка вернулась в палаточный городок, попросила у незнакомца нож, затем ушла обратно в лес.

Как утверждает обвиняемая, у нее с партнером была ролевая игра. Лежа на земле, она якобы водила парню по ключице и груди ножом, однако во время «игры» неожиданно нанесла ему два удара в шею и грудь. Осознав, что парню стало плохо, дама вновь вернулась в лагерь, но не для того, чтобы вызвать скорую, а взять спальный мешок, которым в итоге накрыла раненого партнера.

Утром 24 августа другие посетители фестиваля обнаружили мужчину с ножевыми ранениями в лесу, вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию, а девушку задержали на месте происшествия.

На минувшей неделе Приозерский городской суд Ленобласти запретил девушке определенные действия, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ).

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Комментарии
4
274573038
27 августа 2024, 16:06
ну может ему и ей так больше нравится?чего пристали?ролевые игры у них такие?
Evgeniy Opel_Reshetov
27 августа 2024, 16:41
"Основной инстинкт" - 2. Или уже 3? Многим хочется попробовать....
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