Федерация бокса Петербурга открыла новый клуб в Кировском районе

Федерация бокса Петербурга 27 августа открывает
Новый клуб разделен на зону бокса, борьбы и зону для функционального тренинга. Это позволяет проводить групповые и персональные тренировки по разным видам спорта одновременно.
«Наша основная миссия — сделать бокс максимально доступным видом спорта, поэтому открытие новых клубов сети Федерации бокса становится значимым событием для развития массового спорта в городе. Этот день мы приурочили к открытию юбилейного,
Он добавил, что, как и в других клубах федерации, на Ленинском проспекте занятия в детских секциях будут бесплатными.