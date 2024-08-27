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    Федерация бокса Петербурга открыла новый клуб в Кировском районе

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    Федерация бокса Петербурга 27 августа открывает 10-й клуб в Кировском районе. Он находится по адресу: Ленинский проспект, 126, сообщили в пресс-службе организации.

    Новый клуб разделен на зону бокса, борьбы и зону для функционального тренинга. Это позволяет проводить групповые и персональные тренировки по разным видам спорта одновременно.

    «Наша основная миссия — сделать бокс максимально доступным видом спорта, поэтому открытие новых клубов сети Федерации бокса становится значимым событием для развития массового спорта в городе. Этот день мы приурочили к открытию юбилейного, 10-го спортивного зала на Ленинском проспекте имени заслуженного мастера спорта В. Ю. Яковлева», — заявил заместитель Федерации бокса Петербурга Максим Кувачев.

    Он добавил, что, как и в других клубах федерации, на Ленинском проспекте занятия в детских секциях будут бесплатными.

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