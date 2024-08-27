Федерация бокса Петербурга открыла новый клуб в Кировском районе

Федерация бокса Петербурга 27 августа открывает 10-й клуб в Кировском районе. Он находится по адресу: Ленинский проспект, 126 , сообщили в пресс-службе организации.



Новый клуб разделен на зону бокса, борьбы и зону для функционального тренинга. Это позволяет проводить групповые и персональные тренировки по разным видам спорта одновременно.