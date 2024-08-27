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    Дрон-камикадзе влетел прямо в дом под Грайвороном, ранены три женщины

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    В результате атак в Белгородской области ранения получили ещё пять жителей, сообщил ночью 27 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе влетел в частный дом в селе Косилово, выбило окна, повреждены стены. Три женщины пострадали в результате детонации, их отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

    После атаки беспилотника в селе Репяховка (Краснояружский район) в местную больницу обратились мужчина и женщина, у них сотрясения головного мозга. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение. Последствия атаки - повреждённые машины.

    Напомним, по данным Минобороны, ночью ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях.

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