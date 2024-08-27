Дрон-камикадзе влетел прямо в дом под Грайвороном, ранены три женщины

В результате атак в Белгородской области ранения получили ещё пять жителей, сообщил ночью 27 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе влетел в частный дом в селе Косилово, выбило окна, повреждены стены. Три женщины пострадали в результате детонации, их отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

После атаки беспилотника в селе Репяховка (Краснояружский район) в местную больницу обратились мужчина и женщина, у них сотрясения головного мозга. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение. Последствия атаки - повреждённые машины.