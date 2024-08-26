В Москве задержан чиновник Минэнерго за нападение на курьера с бутылкой шампанского

В центре Москвы задержан директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев после инцидента с курьером — чиновник бросил в него бутылку шампанского, пишет 26 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации госагентства, инцидент произошел на Фрунзенской набережной, курьер ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине якобы не понравились маневры курьера, который, по его мнению, превысил скорость на внутридворовой территории. Разобраться с водителем он решил самостоятельно, метнув бутылку в стекло автомобиля.