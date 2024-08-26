В Москве задержан чиновник Минэнерго за нападение на курьера с бутылкой шампанского

В центре Москвы задержан директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ
По информации госагентства, инцидент произошел на Фрунзенской набережной, курьер ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине якобы не понравились маневры курьера, который, по его мнению, превысил скорость на внутридворовой территории. Разобраться с водителем он решил самостоятельно, метнув бутылку в стекло автомобиля.
Курьер в итоге получил травму головы. Ему понадобилась помощь медиков.
Кинувшего бутылку мужчину доставили в отделение полиции, им оказался Петр Бобылев. Сейчас правоохранительные органы проводят в отношении него доследственную проверку. Бобылева также проверят на наличие алкоголя в организме.
Петр Бобылев работал в Минэнерго с 2010 года, с 2021-го в течение года был на должности замминистра, а затем ушел с поста по собственному желанию. В министерстве информацию не комментировали.