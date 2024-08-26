Тысячи магазинов канцтоваров могут закрыть из-за конкурентного преимущества маркетплейсов

Производители и продавцы канцтоваров предупредили правительство о риске массового закрытия магазинов из-за конкурентного преимущества маркетплейсов. Они заявили, что онлайн-площадки уменьшают облагаемые НДС доходы с помощью агентских договоров и замещают штатных сотрудников самозанятыми. Об этом в понедельник, 26 агуста, сообщает «Коммерсантъ».

В связи с обсуждением законопроекта о регулировании маркетплейсов представители розничной торговли обращают внимание властей на конкурентные преимущества онлайн-площадок. Так, Ассоциация канцелярского рынка направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову, в котором говорится, что тысячи канцелярских магазинов могут закрыться из-за частичной оплаты НДС и социальных взносов маркетплейсами. В обращении также подчеркивается, что интернет-площадки злоупотребляют посредническими договорами, заменяя стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.

Крупные игроки, по мнению АКР, недоплачивают налоги более чем на 1 трлн рублей в год. Маркетплейсы не закупают товары у продавцов, а формируют свои доходы из услуг по рекламе, хранению, доставке и транспортировке товаров. Эти средства, как отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, являются налоговой базой. Помимо этого, по словам Артема Соколова, большинство пунктов выдачи заказов работают по франшизе и не принадлежат маркетплейсам. В этих пунктах нет товарных запасов, как в обычных магазинах. Руководитель проектов налоговой практики Khalimon Legal Надежда Кондакова считает, что сравнивать маркетплейсы с интернет-магазинами некорректно из-за организации работы через посредников.

Известно, что из аппарата правительства письмо Ассоциации канцелярского рынка направили в Минпромторг. Там сообщили АКР, что информация принята к сведению и может быть учтена при проверках. Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству в свою очередь ответил, что материалы будут использованы для улучшения законодательства об агрегаторах.

Несмотря на это, старший юрист «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Денис Ежов сомневается, что власти увеличат налоговую нагрузку на маркетплейсы, так как государство заинтересовано в их развитии. Он предполагает, что будут проводиться только рядовые проверки.