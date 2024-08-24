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    Пространство «Флагшток» завершает летний сезон масштабным семейным фестивалем и кубинскими танцами

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    В субботу общественное пространство «Флагшток» окрасилось в сине-бело-голубые цвета: здесь прошел семейный фестиваль, посвященный юбилею сразу трех трофеев «Зенита».

    Перед матчем со «Спартаком» петербургский клуб решил отметить круглые даты, когда он завоевал Кубок СССР (1944 год), Кубок чемпионов страны (1984 год) и Кубок России (1999 год). На площадке у моря собрались взрослые и дети, чтобы получить автографы у игроков команды, потанцевать на концерте звезд 90-х, послушать лекции и принять участие в мастер-классах. Посмотрите, как это было.

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    Завтра — последнее мероприятие пространства «Флагшток» в летнем сезоне — марафон «В здоровом танце — здоровый дух», где можно будет потанцевать бачату, сальсу и макарену. Вход бесплатный. С понедельника площадка будет закрыта — здесь начнется подготовка к зимнему сезону, площадь самого большого катка в мире — 28 тыс. кв. м, как сообщают организаторы.

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