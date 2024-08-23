В термине «оспа обезьян» нашли расизм и «стигматизацию». В Финляндии болезнь станут называть по-другому

В Финляндии в названии болезни «оспа обезьян» нашли расизм и стигматизацию, из-за чего Финский институт здравоохранения и благосостояния (THL) и Министерство социального обеспечения и здравоохранения (STM) страны будут называть ее m-pox или m-koppor.
«В Финляндии слово «оспа обезьян» используется как стигматизация. Важно избавиться от клейма, вызванного названием, и стереть слово обезьяна или букву "а", которая к нему относится», - заявил главный врач THL Туула Ханнила-Хандельберг. Его слова приводит пресс-служба организации.
Впервые оспу обезьян обнаружили в 1958 году у приматов, содержащихся в неволе. Именно от этого болезнь и получила свое название. Хотя носителями являются и люди и обезьяны, первичные разносчики болезни — мелкие грызуны.
В конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже рекомендовала заменить термин «оспа обезьян» на mpox. Там тоже нашли «стигматизацию».