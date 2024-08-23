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    Спасатели нашли последнее тело с суперъяхты, затонувшей у берегов Сицилии. Вероятно, это дочь миллиардера

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    Итальянские спасатели достали последнее из семи тел с суперъяхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии 19 августа. Как пишет издание Associated Press (AP) со ссылкой на местную береговую охрану, это может быть дочь погибшего миллиардера Майка Линча.

    18-летняя Ханна Линч числилась последней пропавшей без вести в том шторме. Поиски тел велись в течение четырех дней. Спасателям пришлось опуститься на глубину в 50 метров, где лежит затонувшая яхта Bayesian.

    Местная прокуратура пообещала провести в субботу пресс-конференцию и огласить предварительные результаты расследования уголовного дела о гибели пассажиров яхты.

    Напомним, яхта Bayesian затонула в понедельник, 19 августа, в результате сильного шторма недалеко от острова Сицилия. Водяной смерч перевернул судно, и за две минуты оно ушло на дно. Единственное, что успели сделать пассажиры, — выпустить сигнальную ракету.

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