Спасатели нашли последнее тело с суперъяхты, затонувшей у берегов Сицилии. Вероятно, это дочь миллиардера

Итальянские спасатели достали последнее из семи тел с суперъяхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии 19 августа. Как пишет издание Associated Press (AP) со ссылкой на местную береговую охрану, это может быть дочь погибшего миллиардера Майка Линча.



18-летняя Ханна Линч числилась последней пропавшей без вести в том шторме. Поиски тел велись в течение четырех дней. Спасателям пришлось опуститься на глубину в 50 метров, где лежит затонувшая яхта Bayesian.



Местная прокуратура пообещала провести в субботу пресс-конференцию и огласить предварительные результаты расследования уголовного дела о гибели пассажиров яхты.

