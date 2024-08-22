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    «Все было предсказуемо». Судостроитель назвал причины затопления суперъяхты Bayesian

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    Джованни Костантино, владелец судостроительной компании Perini Navi, построившей суперъяхту Bayesian в 2008 году, назвал причины затопления парусной лодки. По его словам, кораблекрушение было предсказуемо. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Corrierre della Sera.

    Глава The Italian Sea Group и владелец судостроительной компании Perini Navi Джованни Костантино считает, что к трагедии у берегов Сицилии привели ошибки экипажа. Как утверждает судостроитель, шторм, потопивший суперъяхту, был предсказуем, в связи с чем лодка не должна была стоять на якоре, а в каютах не должно было быть людей.


    «Пассажиры сообщили нечто абсурдное, а именно — что гроза пришла неожиданно, внезапно. Это неправда. Все было предсказуемо. Передо мной лежат карты погоды. Внезапно ничего не произошло», — утверждает Джованни Костантино.

    Владелец судостроительной компании подчеркивает, что были предупреждения о плохой погоде. Так, в ночь, когда произошла трагедия, у берегов Сицилии не наблюдалось рыбаков из Портичелло. В связи с этим и на яхте не должны были «устраивать вечеринку».

    Помимо этого, Джованни Костантино добавляет, что пассажиры могли бы спастись, если бы предприняли ряд действий в аварийном порядке: «Я бы справился с теми погодными условиями, которые, скажем прямо, не были такими уж сумасшедшими. Более того, командир соседнего [парусного судна] Sir Robert без проблем сумел все сделать».

    В связи с потоплением, как заявляют производители, непотопляемой Bayesian был нанесен ущерб имиджу компании Perini Navi. В настоящее время оцениваются возможные действия по восстановлению доверия к производителю яхт.

    Напомним, в понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты. Как писала «Фонтанка», единственное, что успели сделать люди на яхте, — выпустить сигнальную ракету.

    Известно, что число подтверждённых жертв в результате происшествия достигло шести. Еще один человек остается пропавшим без вести.

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