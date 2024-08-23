Керченскую паромную переправу закрыли на время устранения последствий удара по порту «Кавказ»

На период устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ» Керченская паромная переправа временно не функционирует, сообщает 23 августа оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минтранс.

«Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым», — отмечается в сообщении.

Крымский мост открыт. По данным на 11:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, со стороны Керчи стоят 220 машин.



В порту введен особый режим, Морспасслужба проводит работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.