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    Керченскую паромную переправу закрыли на время устранения последствий удара по порту «Кавказ»

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    На период устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ» Керченская паромная переправа временно не функционирует, сообщает 23 августа оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минтранс.

    «Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым», — отмечается в сообщении.

    Крымский мост открыт. По данным на 11:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, со стороны Керчи стоят 220 машин.

    В порту введен особый режим, Морспасслужба проводит работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

    Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту «Кавказ». Движение по Крымскому мосту перекрывали. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд. Примерно в 18:40 оперштаб Кубани проинформировал, что атакованный паром затонул. Утром 23 августа стало известно, что из 17 человек, спасенных с парома, четверо находятся в больнице Керчи, остальные получают помощь амбулаторно, спасатели продолжают искать еще одного человека. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.



    Порт «Кавказ» подвергся атаке и 23 июля. Тогда один человек погиб, несколько человек были ранены.

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    Комментарии 1

    28255644523 Авг 2024 в 12:16
    У нас топлива девать некуда.
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