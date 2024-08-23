«Бронка групп» вкладывается в пространство у Невы

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Холдинг «Бронка Групп» определился с развитием своих освободившихся территорий в центре Петербурга. Более 15 тысяч кв. м. превратят в общественно-деловой квартал в стиле лофт с коворкингами и ресторанами. Помогать новой зоне будет УК «Might of Light».



На территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова (ПНК) планируется организовать более 10 тыс. кв.м. офисов и других мест в стиле лофт, до 5 тыс. кв.м. займет формат «коворкинг/смарт офис», 2 тыс. кв.м. отдадут под рестораны, бары и кафе (перенос мощностей ПНК с улицы Красного Текстильщика завершился в 2023 году).

Новый бизнес-квартал «Мануфактура 10|12», как его уже назвали партнеры, расположен в границах Синопской набережной, улицы Моисеенко, улицы Красного Текстильщика, а по своей северной границе соседствует с бизнес-центром «Бронка Space» и комплексом зданий «Единого центра документов».

Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор холдинга Никита Муров, окончательное решение развивать территории бывшей текстильной фабрики именно в формат коммерческой недвижимости принято весной 2024 года, после комплексного обследования территории. «Исходя из текущего состояния и перспектив рынка, нами было принято стратегическое решение о создании общественно-делового кластера», — объясняет Муров. Запуск проекта будет происходить в четыре очереди, три из которых должны выйти на проектную мощность к лету 2025 года. Здесь «Бронка Групп» работает вместе с управляющей компанией «Might of Light», команда которой участвовала в управлении и запуске знаковых петербургских проектов Design District DAA и «Севкабель Порт».

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





По информации нашего издания, первая очередь расположится в длинном пятиэтажном здании вдоль улицы Красного Текстильщика. Первый этаж будет отдан под рестораны и кафе, где по вечерам и в конце недели смогут представить развлекательные программы. Второй этаж для резидентов и гостей предусматривает зоны отдыха и активностей: салоны, магазины и ателье. Третий и четвертый будут отданы под рабочие пространства: офисы в стиле лофт. Пятый займет коворкинг или ивент-пространство (концертный зал, места выставок, галерея — уже идут переговоры).

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Вторая очередь будет представлять собой концертный зал (с форматом ночного клуба, бара). Самая крупная очередь «Мануфактуры 10|12», третья включит практические пространства, кинотеатр, спортзал, руф-топ бар на крыше. В проходе между первой и третьей очередями расположится зона с летними террасами и кафе, а из окон второй и третьей очередей будет открываться панорама на Неву и мост Петра Великого.



Естественный внутренний двор отдадут под парковку с заездом с Синопской набережной, плюс летом двор может быть использован для мероприятий. Соседи — открывшееся в 2023 году общественное пространство «Фабрика», «Невская ратуша». С другой стороны Невы, через мост — креативное пространство Design District DAA.

— Прежде всего, «Мануфактура 10|12» — это энергичная среда, где игроки малого, среднего и крупного бизнеса чувствуют себя уютно. Место должно усиливать интересы его участников. Мы создаем оптимальные условия для резидентов, инфраструктуру для их бизнеса на актуальной территории, — прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор и партнер «Might of Light» Михаил Картавкин.

Инвестор — холдинг «Бронка Групп», в лице Никиты Мурова делает акцент на выразительности объекта ХIX века. Он говорит: «Наша цель — сохранив выразительность здания, краснокирпичный облик, декоративные металлические элементы, превратить бывший промышленный объект в новое деловое высказывание».