Преподаватель Российского университета дружбы народов арестован по обвинению в организации незаконной миграции

Преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо арестован на два месяца по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, Тверской суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об избрании в отношении доцента РУДН меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии СК, старший преподаватель кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности и иные неустановленные лица, действуя как организованная группа, помогали заключать фиктивные браки гражданам Республики Нигерии, чтобы те могли получить вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы.