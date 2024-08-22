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    Преподаватель Российского университета дружбы народов арестован по обвинению в организации незаконной миграции

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    Преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо арестован на два месяца по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Таким образом, Тверской суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об избрании в отношении доцента РУДН меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По версии СК, старший преподаватель кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности и иные неустановленные лица, действуя как организованная группа, помогали заключать фиктивные браки гражданам Республики Нигерии, чтобы те могли получить вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы.

    Помощью Экспободо успели воспользоваться более десяти иностранцев. За организацию фиктивного брака преподаватель брал от 60 000 до 150 000 рублей.

    Уголовное дело возбуждено по п. «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции.

    В июле текущего года в Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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    Экподобо Раймонд ОввигхоФиктивные бракиОрганизация незаконной миграцииРУДНАрест
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