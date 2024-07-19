В Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Станишевский

В Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. Доктор химических наук задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что со Станишевским проводятся необходимые следственные действия. Они идут в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным РИА Новости, следствие просит для Станишевского меру пресечения в виде домашнего ареста.

