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    В Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Станишевский

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    В Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. Доктор химических наук задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Собеседник агентства уточнил, что со Станишевским проводятся необходимые следственные действия. Они идут в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

    По данным РИА Новости, следствие просит для Станишевского меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Обновление:

    Суд отправил Станишевского под домашний арест. Кроме того, по этому делу задержан еще один фигурант.

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