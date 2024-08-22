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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Суд встал на сторону бывших работников «Горэлектротранса», которых пытались выселить из дома-подстанции

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    Кировский районный суд Петербурга 22 августа отказал ГУП «Горэлектротранс» в удовлетворении иска о выселении бывших и нынешних сотрудников из квартир, которые находятся в одном здании с трамвайной подстанцией. Об этом сообщило издание MR7.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о парадоксальном положении жильцов в доме-подстанции на Трефолева: они получали там комнаты с советских времен, а в 1990-х здание признали нежилым из-за санитарных условий.

    Судебное разбирательство по иску «Горэлектротранса» в отношении тринадцати человек, среди которых пенсионерки, отработавшие в предприятии больше 20 лет, длилось девять месяцев, с ноября 2023 года. Некоторые из ответчиков умерли еще накануне судебного процесса. Предприятие через суд потребовало освободить пять квартир в здании трамвайной подстанции на Трефолева, 7. Добровольно люди отказывались из них съезжать: некоторые живут там больше тридцати лет, другие родились и выросли. Многим, по сути, уходить некуда: они стоят на очереди на улучшение жилищных условий, но перспектива получить помощь не просматривается.

    «Горэлектротранс» указывал на то, что обязан расселить эти помещения, поскольку они утратили статус общежития еще в 1990 году. В 2000-х различные комиссии рассматривали возможность перевести квартиры в жилой фонд. Но из-за того, что подстанцию отделяет от комнат только стена, сделать это не удалось. Юристы предприятия также подчеркивали, что жилье выдавали сотрудникам в связи с их работой, а на момент подачи судебного иска в трудовых отношениях с компанией состоял только один человек (остальные на пенсии).

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    Позиция защиты ответчиков была основана на том, что все семьи получали жилье в этом доме, согласно действующему в то время жилищному кодексу. После этого, в 1990-х, по «Закону о приватизации жилищного фонда», они получили право приобрести эти помещения. По данным ЕГРП, за этими квартирами сохраняется статус жилых. Адвокат жильцов настаивал, что петербуржцы имеют полное право не просто жить в этих квартирах, но и приватизировать их.

    Как отмечает MR7, в судебном процессе сторону людей заняла районная прокуратура. Представитель ведомства сказала, что не видит законных оснований для их выселения.

    Судья Наталья Малинина отказала «Горэлектротрансу» в его требованиях. Представители предприятия после суда озвучили намерение оспорить это решение в вышестоящих инстанциях.

    «Думаю, шансов оспорить решение Кировского суда у них практически нет. Мы будем работать над тем, чтобы жильцы получили возможность приватизировать эти квартиры», — сообщил «Фонтанке» адвокат жильцов дома на Трефолева Сергей Подольский.

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    ГорэлектротрансДом-подстанцияСудВыселениеТрефолева
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