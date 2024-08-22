Суд встал на сторону бывших работников «Горэлектротранса», которых пытались выселить из дома-подстанции

Кировский районный суд Петербурга 22 августа отказал ГУП «Горэлектротранс» в удовлетворении иска о выселении бывших и нынешних сотрудников из квартир, которые находятся в одном здании с трамвайной подстанцией. Об этом сообщило издание MR7.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о парадоксальном положении жильцов в доме-подстанции на Трефолева: они получали там комнаты с советских времен, а в 1990-х здание признали нежилым из-за санитарных условий.



Судебное разбирательство по иску «Горэлектротранса» в отношении тринадцати человек, среди которых пенсионерки, отработавшие в предприятии больше 20 лет, длилось девять месяцев, с ноября 2023 года. Некоторые из ответчиков умерли еще накануне судебного процесса. Предприятие через суд потребовало освободить пять квартир в здании трамвайной подстанции на Трефолева, 7. Добровольно люди отказывались из них съезжать: некоторые живут там больше тридцати лет, другие родились и выросли. Многим, по сути, уходить некуда: они стоят на очереди на улучшение жилищных условий, но перспектива получить помощь не просматривается.



«Горэлектротранс» указывал на то, что обязан расселить эти помещения, поскольку они утратили статус общежития еще в 1990 году. В 2000-х различные комиссии рассматривали возможность перевести квартиры в жилой фонд. Но из-за того, что подстанцию отделяет от комнат только стена, сделать это не удалось. Юристы предприятия также подчеркивали, что жилье выдавали сотрудникам в связи с их работой, а на момент подачи судебного иска в трудовых отношениях с компанией состоял только один человек (остальные на пенсии).

