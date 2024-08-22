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Авто Общество Иностранцам в Ленобласти запретили работать в такси

Иностранцам в Ленобласти запретили работать в такси

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40 комментариев

В Ленинградской области ввели запрет на работу в такси для иностранных граждан. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По инициативе прокурора региона Сергея Жуковского губернатор Ленинградской области запретил иностранным гражданам работать в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем до конца 2024 года.

Как отмечают в сообщении, в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1. Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» губернатор Ленобласти вправе ежегодно запрещать привлечение иностранных работников на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности, учитывая особенности рынка труда региона и приоритет трудоустройства граждан РФ.

Так, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский предложил губернатору ввести запрет на работу в такси для иностранцев.

Как итог — инициативу надзорного ведомства поддержали, и губернатор Ленобласти установил соответствующий запрет, который будет действовать с 19 августа и на всем протяжении 2024 года.

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Комментарии
40
В_Ф
22 августа 2024, 15:58
А как бы ещё и своим российским "иностранцам" запретить? Или хотя бы организовать повторный экзамен на права. Многие ведь сдать не смогут. Если по честному, без взятки.
В д. Гадюкино - дожди.
22 августа 2024, 15:47
А нельзя просто запретить иностранцев в Ленобласти?
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