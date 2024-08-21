Yle: В Финляндии планируют отслеживать сотовые телефоны около границы с РФ

В Финляндии около границы с Россией могут начать отслеживать мобильные телефоны. При этом пограничники не будут уполномочены перехватывать сообщения или идентифицировать владельцев телефонов. Об этом 21 августа сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.



В будущем планируется, что пограничники с помощью специального оборудования смогут следить за сотовыми, находящимися около границы — и с финской, и с российской стороны. Отслеживание поможет понять, в каких местах люди наиболее часто пытаются пересекать границу.



«Это важная новая возможность наряду с другими средствами», — сказал командующий Пограничной службы Юхо Ванхатало.



Yle отмечает, что с помощью средств радиотехнического мониторинга пограничники также смогут следить за дронами.

