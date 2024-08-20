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    В МЧС уточнили количество пострадавших в пожаре на Васильевском острове

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    Оперативный штаб МЧС по Петербургу вечером 20 августа уточнил данные о пострадавших при пожаре в квартире на Васильевском острове. В больницу доставлены две женщины, их состояние не уточняется.

    Сообщение о пожаре поступило в 18:01. Горела 10-комнатная квартира в доме № 48 на Первой линии Васильевского острова. Спустя 29 минут огонь удалось ликвидировать.

    «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев показывала кадры с места событий. Одному из местных удалось заснять момент прыжка женщины из горящей квартиры.

    МЧС России

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