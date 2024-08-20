В МЧС уточнили количество пострадавших в пожаре на Васильевском острове

Оперативный штаб МЧС по Петербургу вечером 20 августа уточнил данные о пострадавших при пожаре в квартире на Васильевском острове. В больницу доставлены две женщины, их состояние не уточняется.



Сообщение о пожаре поступило в 18:01. Горела 10-комнатная квартира в доме № 48 на Первой линии Васильевского острова. Спустя 29 минут огонь удалось ликвидировать.



«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев показывала кадры с места событий. Одному из местных удалось заснять момент прыжка женщины из горящей квартиры.

