На Васильевском острове горит квартира. Погорелица спаслась прыжком из окна

Открытый огонь напугал прохожих на 1-й линии В. О. под вечер 20 августа, сообщения о пожаре в чат-бот «Фонтанки» прислали очевидцы. Пламя вырывалось из окон квартиры на втором этаже в доме № 48.
«Фонтанка.ру»
«Очень жестко полыхает», — сообщили читатели.
На место уже прибыла скорая и пожарный расчет. За действиями пожарных с интересом наблюдали зеваки и фиксировали происходящее на смартфоны. Одному из них удалось снять, как из окна горящей квартиры выпрыгивает женщина. В нерешительности она зацепилась было снаружи за карниз, но, когда из оконной рамы обрушились стекла, решительно бросилась на руки ждавших ее внизу людей.
Обновление на 19:00:
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в доме 48 по 1-й линии Васильевского острова горела обстановка в 10-комнатной квартире. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
«Сведения о пострадавших не поступали», — добавляют в ведомстве.