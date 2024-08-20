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    На Васильевском острове горит квартира. Погорелица спаслась прыжком из окна

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    Открытый огонь напугал прохожих на 1-й линии В. О. под вечер 20 августа, сообщения о пожаре в чат-бот «Фонтанки» прислали очевидцы. Пламя вырывалось из окон квартиры на втором этаже в доме № 48.

    «Фонтанка.ру»

    «Очень жестко полыхает», — сообщили читатели.

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    На место уже прибыла скорая и пожарный расчет. За действиями пожарных с интересом наблюдали зеваки и фиксировали происходящее на смартфоны. Одному из них удалось снять, как из окна горящей квартиры выпрыгивает женщина. В нерешительности она зацепилась было снаружи за карниз, но, когда из оконной рамы обрушились стекла, решительно бросилась на руки ждавших ее внизу людей.

    Обновление на 19:00:

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в доме 48 по 1-й линии Васильевского острова горела обстановка в 10-комнатной квартире. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — добавляют в ведомстве.

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