Производство по делу о пропаганде нацизма в отношении «Эрарты» прекращено

Производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского музея современного искусства «Эрарта» прекратил Василеостровский районный суд. Об этом 20 августа сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города.



Дело прекращено ввиду истечения срока для привлечения к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.

Материалы дела поступили в суд в середине июля. Согласно протоколу, 6 мая музей организовал «публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики»: на картине под названием «Фестиваль» обнаружили написанный красным лозунг белорусских националистов, который активно использовался во время протестов в 2020 году.