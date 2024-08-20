Производство по делу о пропаганде нацизма в отношении «Эрарты» прекращено

Производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского музея современного искусства «Эрарта» прекратил Василеостровский районный суд. Об этом 20 августа сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города.
Дело прекращено ввиду истечения срока для привлечения к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.
Материалы дела поступили в суд в середине июля. Согласно протоколу, 6 мая музей организовал «публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики»: на картине под названием «Фестиваль» обнаружили написанный красным лозунг белорусских националистов, который активно использовался во время протестов в 2020 году.
Как заключили эксперты, лозунг был символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД во время Второй мировой войны и 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС. В 2022 году в Белоруссии был включен в перечень нацистской символики и атрибутики.
Протокол был составлен по нарушению части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Срок давности привлечения к административной ответственности по ней составляет 90 календарных дней.