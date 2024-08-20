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    Боевые действия

    Минобороны РФ рассказало о ситуации в Курской области за последние сутки

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    Бои в Курской области продолжаются. Как рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ, военным удалось сорвать попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Русская Конопелька. При этом противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными, два танка, восемь БМП и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борки, Викторовки и ряда соседних населенных пунктов, сообщили в Минобороны. В Сумской области нанесены удары по резервам 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ.

    За сутки противник потерял до 350 военнослужащих, 25 единиц бронетехники, в том числе, четыре танка, два миномета и станцию РЭБ. По данным Минобороны РФ, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 БМП, 50 бронетранспортеров, 299 бронеавтомобилей, 27 артиллерийских орудий. Также противник лишился трех РСЗО HIMARS и одной MLRS, добавили в ведомстве.

    Подробнее о ситуации в Курской области читайте в материале «Фонтанки».

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