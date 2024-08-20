Минобороны РФ рассказало о ситуации в Курской области за последние сутки

Бои в Курской области продолжаются. Как рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ, военным удалось сорвать попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Русская Конопелька. При этом противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными, два танка, восемь БМП и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.



Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борки, Викторовки и ряда соседних населенных пунктов, сообщили в Минобороны. В Сумской области нанесены удары по резервам 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ.

