Вторая попытка. Суд вновь дал 7 лет бывшему IT-специалисту ФСС, который разрабатывал систему «Соцстрах»

Московский городской суд со второго раза дал семь лет колонии одному из бывших главных IT-специалистов Фонда социального страхования (ФСС) России Николю Евдокимову, который разрабатывал единую интегрированную информационную систему (ЕИИС) «Соцстрах». Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Коммерсантъ».
Николай Евдокимов занимал руководящие должности в ФСС с 2006 года: он был замначальника отдела программного обеспечения Департамента информационного обеспечения, а также заместителем руководителя Департамента эксплуатации и технического обслуживания информационных технологий фонда. До работы в Фонде социального страхования и после увольнения из него Евдокимов занимал должность генерального директора в организации-разработчике ЕИИС «Соцстрах» — ООО «Открытые информационные технологии», в дальнейшем сменившем название на «Нист». Задача Евдокимова состояла в том, чтобы устанавливать, сопровождать и обеспечивать работу программ ЕИИС в ФСС.
При увольнении из Фонда социального страхования в 2014 году IT-специалист зарегистрировал на «Нист» права на программное обеспечение для ЕИИС. Это привело к ущербу, оцениваемому в сумму от 213 до 310 млн рублей. В связи с этим ФСС предъявил Евдокимову гражданский иск о возмещении ущерба, требуя ареста всех программ, зарегистрированных на его компанию, и аннулирования их государственной регистрации.
Евдокимова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование по его делу и суд длились почти десять лет, и программист был впервые осужден в 2023 году. Отмечается, что он не признал вину. Несмотря на это, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил его к семи годам заключения в колонии, штрафу в 500 тысяч рублей и двухлетнему запрету занимать распорядительные должности.
После оглашенного приговора Евдокимов провел несколько месяцев в СИЗО. В это же время его адвокаты оспаривали решение суда, в результате чего уже в декабре прошлого года суд постановил освободить мужчину из-под стражи. Зампрокурора Москвы Богдан Костенецкий, в свою очередь, решил обжаловать это решение, но на заседание Евдокимов уже не явился — на тот момент мужчина успел покинуть Россию через российско-грузинскую границу.
Во время отсутствия Николая Евдокимова решение о реабилитации было отменено, так как предыдущий суд «интерпретировал доказательства в ином аспекте» и «нарушил принципы оценки доказательств». Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который недавно подтвердил обвинительный приговор. IT-специалиста со второй попытки приговорили к семи годам колонии за мошенничество и штрафу, немного изменив срок запрета занимать определенные должности после отбытия наказания.
Адвокат Андрей Бастраков сообщил, что Евдокимов не явился на заседание, так как не хотел участвовать в нем, что допустимо по закону. Защита также отметила, что полный текст решения апелляционного суда еще не получен, поэтому причины решения пока неясны. Второй адвокат Мария Зазирная считает, что апелляционное определение нужно будет обжаловать, так как оно «не соответствует нормам материального права — права на программы похитить невозможно в силу их специфики».