Вторая попытка. Суд вновь дал 7 лет бывшему IT-специалисту ФСС, который разрабатывал систему «Соцстрах»

Московский городской суд со второго раза дал семь лет колонии одному из бывших главных IT-специалистов Фонда социального страхования (ФСС) России Николю Евдокимову, который разрабатывал единую интегрированную информационную систему (ЕИИС) «Соцстрах». Об этом во вторник, 20 августа , сообщает «Коммерсантъ».

Николай Евдокимов занимал руководящие должности в ФСС с 2006 года : он был замначальника отдела программного обеспечения Департамента информационного обеспечения, а также заместителем руководителя Департамента эксплуатации и технического обслуживания информационных технологий фонда. До работы в Фонде социального страхования и после увольнения из него Евдокимов занимал должность генерального директора в организации-разработчике ЕИИС «Соцстрах» — ООО «Открытые информационные технологии», в дальнейшем сменившем название на «Нист». Задача Евдокимова состояла в том, чтобы устанавливать, сопровождать и обеспечивать работу программ ЕИИС в ФСС.



При увольнении из Фонда социального страхования в 2014 году IT-специалист зарегистрировал на «Нист» права на программное обеспечение для ЕИИС. Это привело к ущербу, оцениваемому в сумму от 213 до 310 млн рублей. В связи с этим ФСС предъявил Евдокимову гражданский иск о возмещении ущерба, требуя ареста всех программ, зарегистрированных на его компанию, и аннулирования их государственной регистрации.

Евдокимова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Расследование по его делу и суд длились почти десять лет, и программист был впервые осужден в 2023 году . Отмечается, что он не признал вину. Несмотря на это, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил его к семи годам заключения в колонии, штрафу в 500 тысяч рублей и двухлетнему запрету занимать распорядительные должности.



После оглашенного приговора Евдокимов провел несколько месяцев в СИЗО. В это же время его адвокаты оспаривали решение суда, в результате чего уже в декабре прошлого года суд постановил освободить мужчину из-под стражи. Зампрокурора Москвы Богдан Костенецкий, в свою очередь, решил обжаловать это решение, но на заседание Евдокимов уже не явился — на тот момент мужчина успел покинуть Россию через российско-грузинскую границу.



Во время отсутствия Николая Евдокимова решение о реабилитации было отменено, так как предыдущий суд «интерпретировал доказательства в ином аспекте» и «нарушил принципы оценки доказательств». Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который недавно подтвердил обвинительный приговор. IT-специалиста со второй попытки приговорили к семи годам колонии за мошенничество и штрафу, немного изменив срок запрета занимать определенные должности после отбытия наказания.