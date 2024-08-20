В Брест из Петербурга на машине: сколько ехать и что посмотреть по пути

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Журналист «Фонтанки» отправился в отпуск в Белоруссию на своем автомобиле. Рассказываем, какие нюансы ждут автопутешественников в соседнем государстве, к каким тратам готовиться и какие потребуются документы.

Идея добраться до Бреста и его легендарной крепости зрела всю зиму. Однако, когда сели планировать летний отпуск и прикинули, что только на железнодорожные билеты за двоих придется отдать 40 тысяч, все сомнения отпали — едем на машине!



Какие документы взять с собой

Для въезда в Белоруссию загранпаспорт не нужен, российского паспорта достаточно. Чем действительно стоит озаботиться заранее — проверить, не истек ли срок действия вашего водительского удостоверения. Если помните, в 2022 году власти РФ объявили водительскую «амнистию» и продлили срок действия прав на три года без замены. В Белоруссии такой номер не пройдет — просроченные права будут расцениваться как их отсутствие.



Второй документ, который настоятельно рекомендуют оформить бывалые — «Синяя карта». Это аналог страхового полиса, который действует внутри страны, поскольку российское ОСАГО там не работает. Полис пришел на замену «зеленой карте», когда из-за санкций РСА перестал быть участником международной системы автострахования. Новый формат документа действует с 1 апреля 2024 года, и карта действительно синяя — по цвету бланка, на котором отпечатана. По тарифу на 15 дней полис обойдется в 1 тысячу рублей. Лучше не экономить на мелочах и полис все-таки оформить: за управление автомобилем, зарегистрированным в другой стране, без полиса на территории союзной республики грозит штраф 340–740 белорусских рублей, или, 10–20 тысяч в пересчете на рубли российские.



Как ехать до Полоцка

От Петербурга до Бреста 1200 километров или 16 часов пути. Испытывать себя на выносливость и ехать в ночи на морально-волевых в планы не входило, и мы решили разбить маршрут на две части с остановкой в Полоцке.

Навигатор строит маршрут, минуя Псков, по трассе Р-23 до города Опочка. Далее федеральная трасса заканчивается региональной дорогой А-117, которая плюс ко всему еще и платная — за проезд по ней придется выложить 220 рублей. Финальная точка на российской территории — деревня Долосцы. Здесь, хотите или нет, придется сделать остановку: Белоруссия хоть и была когда-то в составе СССР, но теперь все же заграница, и здесь расположен погранпереход. И здесь же — пункт приема оплаты за проезд.



Описание дороги

Широта и простор федеральной трассы заканчиваются после Луги — дорога становится двухполосной и неудобной для обгона фур.



Еще одна западня поджидает в районе Кузнецово — пробки из-за ремонтных работ и ограничения скорости до 40–60 км/час. На участках, где организовано реверсивное движение, придется простоять порядка 30 минут, если повезет, и до 1 часа, если нет. Самое смешное, что эти отрезки не такие уж и большие — проезд по ним занимает не более пяти минут. Забегу вперед, поскольку не могу удержаться от сравнения с Белоруссией: там тоже ремонтируют дороги, но не перегружают дорогу реверсами и прочими препонами, а просто прокладывают «времянку» в объезд ремонтируемого участка. Да еще и извиняются! В преддверии участка дороги с ремонтом где-то под Минском мы встретили аншлаг с надписью: «Мы работаем для вас. Приносим извинения за временные неудобства».



Отдельная песня — платная трасса от Опочки до Долосцев. Да, на протяжении 87 км есть фрагменты, где можно без ущерба катать стеклянные шарики. Но они печально малы. По большей части платник — средней пакости стиральная доска. При допустимой скорости в 90 км/ч здесь страшно ехать даже 40. Складывается ощущение, что плату взимают лишь за то, что автомобилист получил саму возможность там проехать. А что он испытает от этой езды — проблемы исключительно его и подвески его автомобиля.

Как пройти границу



Переход белорусской границы — дело утомительное для фур, грузовики подтягиваются с обеих сторон и ждут своей очереди часами. С легковушкой все значительно проще: нужно подбежать к окошку пограничника с паспортом и ПТС, записаться в журнал регистрации и открыть багажник автомобиля для осмотра. Собственно на этом все. Вся процедура занимает в лучшем случае 30 минут.



К слову, если вы не озаботились покупкой «Синей карты» в Петербурге, можно приобрести ее на границе. Обойдется она в ту же 1 тысячу рублей.



От Полоцка до Бреста

Вкусить качество европейского дорожного полотна за линией кордона удалось не сразу. На 70 километровой дороге до Полоцка трассу ремонтируют на трех участках. Зато на подъезде к Минску по трассе М-3 и далее до Бреста по М-1 — настоящее торжество качества пополам со скоростью. Примерно за 50 км от Минска начинается бетонка общей протяженностью порядка 36 км и лететь по ней можно 120.

На КАД возле Минска действует ограничение 90, но на крайней левой можно ехать 100. На шоссе до Бреста тоже разрешено лететь со скоростью 120 и к качеству дороги не придраться, даже если захотеть. Секрет в том, что эта дорога — тоже платник. Но нюанс в том, что автомобилям с российскими номерами платить за проезд не нужно. Более того, терзаясь мыслью: «Наверное, все же нужно заплатить?», мы попытались найти пункт приема оплаты. Съехали по указателю и… уперлись в кусты.



Отдельная тема — ограничение скорости в населенных пунктах. В Полоцке, например, разрешено двигаться не быстрее 40 км/ч, в крупных городах действует ограничение в 60 км/ч.

Какие штрафы за превышение скорости

Нештрафуемый порог +20 км/ч, привычный в России, здесь не работает — если и хочется поднажать на газ, делать это можно в пределах +10 км/ч.

За лихачество придется заплатить, причем дорого. Превышение от 10 до 20 км/ч обойдется в 40 белорусских рублей (примерно 1 тыс. российских). От 20 до 30 накажут 40–120 белорусскими рублями (до 3,4 тыс. в пересчете на валюту РФ).

Что там с камерами

Камер на дорогах на удивление мало, и навигатор их исправно пеленгует. Но нюанс в том, что они установлены практически сразу после знака об ограничении скорости, так что тормозить после знака — не дело, просто не успеете уложиться. Лучше начинать скидывать скорость до него.



Что с заправками

Однажды, еще будучи «зеленым» водилой, я встала на трассе с абсолютно пустым бензобаком. С тех пор фобия «красной лампочки» выработала рефлекс заливать топливо до горлышка. В Белоруссии на этот счет можно не рефлексировать: обилие заправок «Белоруснефть», «Газпромнефть» и «Татнефть» просто не даст для этого повода. Даже привычный «Лукойл» попадался в диапазоне 20 литров.



Любопытная деталь: вне зависимости от владельца, стоимость топлива на заправках в Беларуси фиксирована: Аи-95 и дизель стоят 2,44 белорусских рубля (порядка 66 российских), Аи-92 обходится на 10 белорусских копеек дешевле.

За всю поездку на бензин мы потратили 13 тысяч рублей при расходе 6,8–8,5 литра на 100 километров.

Как расплачиваться

В Белоруссии принимают к оплате карту «Мир». Рассчитываться ей можно и на заправке, и в магазине, и в гостинице. А вот расплатиться с помощью NFC на телефоне получается не везде — не удивляйтесь, если продавец попросит физического контакта терминала с картой.



Где поесть на трассе в Белоруссии

На удивление, изобильного сервиса быстрого питания вдоль трасс мы не встретили и приходилось довольствоваться хот-догами на заправках. Средний чек на одного — порядка 10 белорусских рублей на перекус с напитком (270 российских).

Где переночевать

Мы решили не рисковать и бронировали все отели за пару недель до отъезда. Ценник на ночлег приятно удивляет — ночь в центральной гостинице в Полоцке обошлась в 4,3 тысячи (российских рублей) за двоих, две ночи в «Интуристе» в Бресте — в 16 тыс., три ночи в Минске в «Президент-отеле», где привечают высоких гостей из администрации президента по соседству, — в 27 тысяч. И даже мотель на обратном пути в той же Опочке обошелся в 2,7 тысячи рублей.

Что посмотреть по дороге



Автомобильная поездка тем и хороша, что в любой момент можно отклониться от маршрута и завернуть полюбоваться на достопримечательности. Так, в Пскове мы не смогли проехать мимо Псковского кремля, в Полоцке полюбовались Софийским собором, который был построен в начале XI века, и видами на Западную Двину, по дороге до Бреста свернули с трассы ради Мирского замка, по пути из Минска завернули в мемориальный комплекс Хатынь. Немного отклонились от плана и в Бресте: первым делом отправились не в крепость, а в легендарную Беловежскую пущу. Вход туда, кстати, совершенно бесплатный. А вот если захочется обозреть сосны великаны, дубы-колдуны или вольеры с зубрами, придется заплатить. Впрочем, ценник по нашим российским меркам совершенно не кусачий — порядка 10 белорусских рублей (270 наших) стоит билет к вольерам, 20 рублей (540 российских) — прокат велосипеда для прогулки по пуще.

